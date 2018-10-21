Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'ı terk etti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlunun ve ailesinin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan'ı terk ettiği bildirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Sarah Leah Whitson Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "şu an Salih ve ailesi Washington'a giden bir uçakta bulunuyor" dedi.

Suudi yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulunmuştu.

Washington Post'dan kampanya

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir çok sorunun henüz açıklığa kavuşmamamış olması uluslararası kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor.Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi, cinayete ilişkin soruların açıklığa kavuşturulması amacıyla bir kampanya başlattı. Gazetenin bugünkü nüshasının arka sayfasına Veliaht Prens'in fotoğrafı basılarak, üzerine "Gerçeği Talep Edin" (Demand the Truth) yazıldı. Sayfanın üst kısmındaki yazıda da, "Washington Post'un köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdi ve vahşice öldürüldü" ifadesi kullanıldı.

Soruşturma ve incelemeler sürüyor

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için başlatılan soruşturma ve incelemeler sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlillerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı. Tanıklara, olay günü Kaşıkçı'yı veya konsolosluğa gelen 15 Suudi vatandaşını görüp görmediğinin sorulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu konutunda da arama ve inceleme yapılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında ve bahçesindeki delil arama çalışmalarını sürdürüyor. Türk medyasına yansıyan haberlere göre, konsolosluğun bahçesinde bulunan kuyudaki sudan örnek alınarak Kriminal Polis Lavoratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Türk ekibin konsolosluğun bahçesindeki kuyuda inceleme yapılması talebine Suudi yetkililer önce izin vermemişti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Türk emniyet birimleri tarafından geçen hafta iki kere aranmıştı. Başkonsolos'un konutunda da arama yapılmıştı.

Savcı: Planlı cinayet

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın binayı terk ettiğini iddia etmişti. Suudi Arabistan'dan hafta sonunda yapılan açıklamada ise Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan bir arbedede öldüğü teyit edilmişti. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten savcı ise "Türk yetkililerden gelen bilgiler, Kaşıkçı olayında şüphelilerinin eylemlerinin planlı olduğuna işaret ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Soruşturma ve yargılama Türkiye'de yapılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "önceden planlanmış Kaşıkçı cinayetinin" tüm detaylarıyla açıklığa kavuşması için gereken her türlü adımı attıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, bugün Ankara'da Filistinli Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olaya ilişkin daha yanıtlanması gereken sorular bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Türk kurumları tarafından konuya ilişkin araştırmanın sürdürüldüğünü hatırlattı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin cinayetle ilgili şüphelilerin Türkiye'de yargılanması talebini de tekrarladı. Çavuşoğlu, "Viyana Sözleşmesi'ne göre soruşturmanın Türk hukukuna göre yürütülmesi gerektiğini" belirterek, Suudi Arabistan'da tutuklanan "şahısların veya başkalarının, cinayetle ilgili herkesin Türkiye'de Türk hukukuna göre soruşturulması ve yargılanması gerekir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Salı günü konuyla ilgili açıklamasında Suudi tutukluların Türkiye'de yargılanmasını talep etmişti.

DW,AFP,dpa/JD,ÖA

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