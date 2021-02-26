 Kaşıkçı′nın nişanlısından ″cezalandırma″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 01.03.2021

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TÜRKİYE

Kaşıkçı'nın nişanlısından "cezalandırma" çağrısı

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın cezalandırılmasını istedi.

Kombobild Jamal Khashoggi und Mohammed bin Salman

2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde öldürülen rejim muhalifi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da yaşayan nişanlısı Hatice Cengiz yeni açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ABD istihbaratı tarafından cinayetin sorumlusu olarak gösterilmesinden sonra değerlendirmelerde bulunan Cengiz, bin Salman'ın "cezalandırılmasını" istedi. Yazılı açıklamasını Twitter hesabından yayınlayan Cengiz, "Suçsuz ve masum bir insanın hunharca öldürülmesini emreden veliahtın ertelenmeden cezalandırılması gerekmektedir. Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmekle kalmayıp, bilakis bundan sonra olabilecek benzer olayların önünü de kesecektir" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili geçen hafta yayımlanan ABD istihbarat raporunu "memnuniyetle karşıladığını" ifade eden Cengiz, bu raporla gerçeğin "güçlendirildiğini" söyledi. Cengiz, "Ancak bu yeterli değil; gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir" sözleriyle Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın cezalandırılması çağrısını yineledi. Cengiz, “Veliaht Prens cezalandırılmadığı takdirde bu asıl sorumlunun sonsuza kadar yaptığının cezasını çekmeyeceğine işaret ederek hepimizi tehlikeye atarak insanlığımızın kara bir lekesi olacaktır” dedi.

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Hatice Cengiz

Hatice Cengiz

ABD istihbaratının Kaşıkçı raporu

ABD'de Biden yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgiliistihbarat raporunu geçen hafta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve cesedinin parçalara ayrılması olayının Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunuluyor.

Raporda, veliaht prensin 2017 yılından beri Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istihbarat operasyonları üzerinde tam kontrole sahip olduğuna işaret edilerek Suudi yetkililerin kendisinin bilgisi dışında bu tarz bir operasyon gerçekleştirmesinin büyük ölçüde olanaksız olduğu belirtiliyor.

Kaşıkçı'nın "kaçırılması ya da öldürülmesinin" Veliaht Prens'in onayıyla gerçekleşmiş olacağına işaret edilen raporda, operasyona katılanlar ve talimat verenlerin operasyonun Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlanacağını başından bilip bilmediklerinin ise belirsizliğini koruduğu kaydediliyor.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında uluslararası baskı eşliğinde Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrildi. Tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı.

59 yaşındaki Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

AFP,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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