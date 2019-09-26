 Kaşıkçı′nın nişanlısı: Veliahtın sözleri siyasi bir manevra | TÜRKİYE | DW | 30.09.2019

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TÜRKİYE

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Veliahtın sözleri siyasi bir manevra

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Prens’in cinayetin sorumluluğuna dair sözlerini “Siyasi bir manevra” olarak değerlendirdi. Cengiz, cinayetin aydınlatılmaması konusunda yaşadığı hayal kırıklığını DW Türkçe’ye anlattı.

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Kaşıkçı'nın nişanlısı: Bir yıl çok zor geçti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018 tarihinde öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin ardından yaşadıklarını ve cinayet sonrasındaki gelişmelere ilişkin görüşlerini DW Türkçe'ye anlattı.

Cengiz, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin kendi sorumluluğu altında işlendiği sözlerini "Siyasi bir manevra gibi geldi bana. Mevcut baskıyı azaltmaya yönelik bir hareketmiş gibi algıladım. Ülkenin gerçek yöneticisi kendisiymiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Kendisi veliaht, kral değil. Aynı zamanda benim haberim yoktu diyor. Sorumluluk alarak sorumluluktan kaçma gibi geldi bana” şeklinde değerlendirdi.

Veliaht  Prens Muhammed bin Salman cinayetten yaklaşık bir yıl sonra yaptığı açıklamada cinayetin sorumluluğunu üstlendiğini ama cinayet emri vermediğini açıklamıştı.

"Hayal kırıklığı yaşadım

Cemal Kaşıkçı'ın nişanlısı, cinayetin ardından soruşturmanın derinleşmemesi konusunda hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Cengiz, “Türkiye’de savcılık tarafından açılan soruşturma sonuçlanmadı henüz, yakın gelecekte bununla ilgili gelişmeler olabilir diye birtakım bilgiler var ama bilmiyoruz. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler raporunun cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Dünya kamuoyunu da sarstı. Ancak bu rapora istinaden hiçbir ülkenin attığı bir adım olmadı. Bu beni çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Kaşıkçı cinayetine dair raporunda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğuna dair "İnandırıcı deliller” bulunduğunu belirerek, bu konuda soruşturma açılması gerektiğini ifade etmişti.

ABD adım atmadı

Medyanın cinayeti gündemde tuttuğunu belirten Cengiz, ancak ülkelerin tepkisiz kalmasından şikayet etti. Hatice Cengiz'e göre, uluslararası camianın Kaşıkçı cinayetinde bir uzlaşmaya varamamasında ABD’nin adım atmamış olması da etkili. Cengiz, “ABD’den farklı bir tepki gelseydi Avrupa ülkelerinden daha fazla ses duyabilirdik. ABD’nin meseleye karşı tavır almaması üzerine Avrupa ülkeleri de çok fazla öne çıkmak istemediler” şeklinde konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ABD’deki temasları hakkında ise “Kongre üyeleri mevcut durumdan, bu konuyla alakalı bir adım atılmamasından çok rahatsız. Trump’ın siyasetinin ABD siyaseti olarak algılanmasını istemiyorlar. Kaşıkçı cinayetiyle alakalı büyük bir mahcubiyet vardı” dedi.

Türkiye'nin yaklaşımı olumlu

Cengiz, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası yaklaşımının olumlu olduğu görüşünde. Cengiz Türkiye'nin tutumu konusunda “Diplomatik kanalları kullanmaya gayret ettiler. Cinayetten sorumlu olan Suudi Arabistan kanadı ve Türkiye’nin halen beklediği cevaplar var. Türkiye olayı kişiselleştirmeden, olması gerektiği yerde değerlendirmeye çalıştı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Kaşıkçı'nın nişanlısı: Bir yıl çok zor geçti  

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