 Kaşıkçı′nın nişanlısı: Cinayetten Suudi yetkililer sorumlu | TÜRKİYE | DW | 29.10.2018

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TÜRKİYE

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Cinayetten Suudi yetkililer sorumlu

Suudi Arabistan'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tuttu.

Türkei Protestkundgebung in Istanbul für vermissten Journalisten Khashoggi | Verlobte Hatice (Getty Images/AFP/O. Kose)

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetten Suudi yetkilileri sorumlu tuttu ve sorumluların adalete teslim edilebilmesi için Riyad yönetiminin daha detaylı açıklama yapmasını talep etti.

Reuters haber ajansına konuşan Cengiz olayın nihai sorumlusunun kim olduğuna ilişkin soruya verdiği yanıtta "Olaylar Suudi Arabistan'ın diplomatik temsilciliğinde yaşandı. Bu koşullar altında Suudi Arabistan yaşananlardan sorumludur” dedi. Söyleşide Cengiz olayın aydınlatılması konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne de işaret etti. "Bu olay, bu suikast Suudi Konsolosluğu'nda gerçekleşti. Muhtemelen Suudi yetkililer böyle bir cinayetin nasıl gerçekleştiğini biliyorlardır. Olayın ne şekilde gerçekleştiğini açıklamalılar." Şimdiye kadar Suudi tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmadığını ifade eden Cengiz "kimin sorumlu olduğuna ilişkin detayları bilmek istiyorum" dedi.

"Kraliyet ailesinden beni aramadılar"

Tercüman aracılığı ile gerçekleştirilen söyleşide Cengiz'e cinayetten Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutup tutmadığı da soruldu. "Ben ve Türkiye hükümeti emri verenlerdenden, bu emri icra edenlere kadar olaydan sorumlu olan  herkesin adaletin karşısına çıkarılması ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Cengiz ayrıca, Suudi Kraliyet ailesinin kendisi ile temasa geçmediğini ve taziyede bulunmadığını da sözlerine ekledi.

59 yaşındaki Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı en son 2 Eylül tarihinde Hatice Cengiz ile evlilik işlemleri için gerekli olan belgeleri almak üzere İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girerken görüldü. Saatler geçmesine rağmen konsolosluktan çıkmaması üzerine Türk yetkililer devreye girmiş ve konu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kaşıkçı'nın kaybolması uluslararası kamuoyunda da geniş yankı bulmuştu. İlk açıklamalarında Kaşıkçı'nın konsolosluğu terk ettiğini söyleyen Suudi yetkililer olaydan 18 gün sonra gazetecinin konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti.

DW, rtr/MY,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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