Kaşıkçı'nın katilleri ABD'de eğitim aldı iddiası

New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekibin içinde yer alan dört kişinin, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) paramiliter eğitim aldığını iddia etti. Söz konusu iddiaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylı bu eğitim, özel bir güvenlik şirketi olan Tier 1 Grubu tarafından verildi. Söz konusu eğitimin, ABD Başkanı Barack Obama hükümetinin yönetimde olduğu dönemde başladığı ve halefi Donald Trump döneminde de devam ettiği bildirildi.

NYT'nin, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) iş başvurusu yapan, Tier 1 Grubu'nu bünyesinde bulunduran Cerberus Capital Management çalışanı Louis Bremer'in, o dönem Trump hükümetine sunduğu bir belgeye dayandırdığı haberinde, Tier 1 Grubu'nun Suudi ajanlara eğitim vermeyi teklif ettiği görülüyor. Yaptığı yazılı açıklama ile konuyu doğrulayan Bremer, diğer yandan verilen eğitimin sadece "korumaya yönelik" olduğunu ve "daha sonra yaşanan iğrenç eylemle bir ilişkisinin olmadığını" dile getirdi. Bremer ayrıca, söz konusu dört kişinin 2017 yılında eğitime katıldığı ve bunlardan ikisinin daha önce, 2014 yılının ekim ayından 2015'in ocak ayına kadar farklı bir kursa da katıldığını bildirdi.

AFP haber ajansının konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, söz konusu bilgilere dair bir açıklama yapamayacağını belirterek, "Amerikan askeri teçhizatı ve askeri eğitimi ile ilgili sorumlu bir davranış içinde" olunmasını talep etti.

Suudi Arabistan Özel Kuvvetler üyeleri

ABD'de geçen şubat ayında yayınlanan bir rapora göre, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı korumakla görevli özel kuvvetler üyesi yedi kişi, Kaşıkçı cinayetini gerçekleştiren ekibin içinde de yer aldı. Ancak NYT'nin haberinde, ABD'de eğitim alan dört kişinin söz konusu Suudi Arabistan Özel Kuvvetleri'ne bağlı olup olmadıkları belirtilmiyor.

ABD istihbarat raporlarına göre Kaşıkçı cinayeti Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşti

Washington Post gazetesi için çalışan Suudi Arabistan doğumlu ABD vatandaşı Cemal Kaşıkçı, bir zamanlar yakın olduğu Suudi yönetimine ağır eleştiriler yönelten bir gazeteciydi. 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Kaşıkçı, daha önce planlanan cinayeti gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelen bir ekip tarafından burada öldürüldü.

Kaşıkçı'nın katledildiği yerde parçalara ayrılarak yok edildiği iddia edilen cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı. Riyad yönetimi, önce söz konusu cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etmiş, daha sonra ise cinayeti kendi başına hareket eden Suudi ajanların gerçekleştirdiğini savunmuştu.

Cinayetle ilgili Suudi Arabistan‘da görülen davada beş kişi idam, üç kişi de hapis cezasına çarptırılmış ancak idam cezaları da daha sonra hapis cezasına çevrilmişti.

AFP / ET,JD

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