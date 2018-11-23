 Kaşıkçı′nın cesedi için Yalova′da arama yapıldı | TÜRKİYE | DW | 26.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Kaşıkçı'nın cesedi için Yalova'da arama yapıldı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kayıp cesedi için Suudi Arabistan vatandaşı iki kişinin Yalova'daki villalarında geniş çaplı arama yapıldı.

Arama yapılan Yalova'daki villalardan birisi

Arama yapılan Yalova'daki villalardan birisi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Yalova'nın Termal ilçesinde bitişik iki villada polis tarafından arama yapıldı. İki ayrı Suudi Arabistan vatandaşına ait olan villalardaki incelemelerde Kaşıkçı'nın cesedine ait izler arandı.

Önerdiğimiz linkler

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gündemde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman cinayetten bu yana ilk yurtdışı ziyaretinde Tunus'a da gidecek. Tunus'ta sivil toplum kuruluşları protestoya hazırlanıyor. (26.11.2018)

Suudi prens Turki el-Faysal, Kaşıkçı cinayetinin veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla planlanıp işlendiği sonucuna varan CIA'e güvenilemeyeceğini söyledi. (24.11.2018)

Kaşıkçı cinayeti Washington'daki güç mücadelesini bir kez daha su yüzüne çıkardı. Başkan Trump'ın çelişkili açıklamaları, CIA raporu ve Türkiye'nin bu çekişmedeki rolünü analistler DW Türkçe'ye değerlendirdi. (23.11.2018)

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğünden beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerindeki uluslararası baskı artıyor. Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor. (23.11.2018)

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından aramayla ilgli yapılan açıklamada, 2 Ekim'de Türkiye'ye giden 15 kişilik Suudi şüphelilerden bazılarının Yalova'da ikametgahı olan bir Suudi vatandaşıyla telefonla görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Savcılık açıklamasında, "Yapılan bu görüşmenin, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten polis ekiplerine arama emri verildiği kaydedildi.

Aramalar kuyuda yoğunlaştı

Samanlı köyünde yer alan villalarda geniş güvenlik önemlemleri altında yapılan aramada köpekler kullanıldı. Ayrıca insansız hava aracı ile de havadan arama yapıldı.

Ekipler aramalarını bir süre villalardan birinin bahçesinde bulunan kuyuda yoğunlaştırdı. Kuyudaki su bölgeye çağrılan itfaiye aracı vasıtasıyla boşaltıldı.

Reuters haber ajansına bilgi veren yetkililer, villanın sahibi "Gozan" kod adlı Muhammed Ahmed Alfozan'ın söz konusu mülkü üç yıl önce aldığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre arama yapılan ilk villanın girişindeki duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın portreleri asılı. Arama çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi.

Türkei l Fall Khashoggi l Türkische Polizei durchsucht Luxusvilla (picture-alliance/AA/A. Atmaca)

Washington Post yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülmüştü. Kraliyete yönelik muhalif tavrı ile bilinen gazetecinin konsoloslukta öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı. Türkiye'deki soruşturmayı yürüten adli makamlar Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin yok edildiği sonucuna varmıştı.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliah Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu. Suudi yönetimi cinayetin bu iddiayı reddediyor.

rtr,DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA Donald Trump Vereidigung Gina Haspel

Kaşıkçı cinayeti, ABD'deki güç çekişmeleri ve Türkiye 23.11.2018

Kaşıkçı cinayeti Washington'daki güç mücadelesini bir kez daha su yüzüne çıkardı. Başkan Trump'ın çelişkili açıklamaları, CIA raporu ve Türkiye'nin bu çekişmedeki rolünü analistler DW Türkçe'ye değerlendirdi.

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

Veliaht Prens Kaşıkçı cinayeti sonrası yurtdışı ziyaretinde 26.11.2018

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gündemde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman cinayetten bu yana ilk yurtdışı ziyaretinde Tunus'a da gidecek. Tunus'ta sivil toplum kuruluşları protestoya hazırlanıyor.

Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

"CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor" 17.11.2018

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Polizei in Ankara (picture-alliance/dpa/T. Berkin)

HDP'liler ve sendikacılara gözaltı

HDP üyeleri ve sendikacılara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, gözaltının herhangi bir gerekçe göstermeden yapıldığını belirtti. 

FOTO-GALERİ

Rotes Eichhörnchen vor einem Baum (Florian Möllers)

Fındık saklama stratejisi beyni büyütüyor

Bilim insanları sincapların fındık saklama stratejisini inceledi. Araştırma, bazı sincapların beyinlerinin sonbaharda diğer mevsimlere göre daha büyük olduğunu ortaya koydu. 