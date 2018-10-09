 Kaşıkçı olayında yeni iddialar | DÜNYA | DW | 17.10.2018

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DÜNYA

Kaşıkçı olayında yeni iddialar

New York Times Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kimliği tespit edilenlerin Suudi yönetimiyle yakın ilişkide olduğunu belirtti. Yeni Şafak ise Kaşıkçı'nın kafasının kesilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman (sağda) ile şüphelilerden Maher Abdulaziz Mutreb (arkada soldan ikinci kişi), Nisan ayında ABD'de görüntülenmişti

Veliaht Prens Muhammed bin Selman (sağda) ile şüphelilerden Maher Abdulaziz Mutreb (arkada soldan ikinci kişi), Nisan ayında ABD'de görüntülenmişti

New York Times gazetesi, Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak 15 şüphelinin kimliklerini tespit ettiğini ve bunlardan en az beşinin Suudi yönetimi ile alakalarının olduğunu iddia etti.

Gazetenin Salı günkü haberinde, şüphelilerden birisinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın olan bir kişi olduğu belirtildi. Haberde kimliği tespit edilen diğer üç şüphelinin Prens'in özel güvenlik ekibinden olduğu, beşinci şüphelinin ise bir adli tabip olduğu belirtildi.

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Türkiye muhataplarına ve basına Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğünü söylüyor. Washington Post'ta çıkan haber, konsoloslukta ortam dinlemesi yapıldığını gösteriyor. Banu Güven DW Türkçe için yazdı. (12.10.2018)

CNN International, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda öldürülüp parçalara ayrıldığını öne sürdü. CNN, iddiasını bir Türk yetkiliye dayandırdı. (16.10.2018)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad'daki temaslarında kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmanın "eksiksiz ve şeffaf" bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Pompeo yarın da Türkiye'ye geçecek. (16.10.2018)

ABD Başkanı Trump, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Kralı Selman ile görüştü. Trump, olayın adi bir suç olabileceği izlenimine kapıldığını belirterek "Bana haydut katillerin işi olabilir gibi geldi" dedi. (15.10.2018)

Şüphelilerden birinin 2007'de Suudi Arabistan Londra Büyükelçiliği'ne atanmış olan diplomat Maher Abdulaziz Mutreb olduğunu belirten gazete, Mutreb'in Prens Muhammed ile Madrid ve Paris seyahatlerinde uçaktan inerken fotoğraflandığını ve kendisinin prensin koruması olabileceğini belirtti. Gazete, diğer şüphelilerden üçünün ise Prens'e seyahatlerinde eşlik eden güvenlik ekibinden olduğunu söyledi. NYT, beşinci şüphelininse otopsi uzmanı adli tabip olduğunu ifade etti.

Yeni Şafak: Kaşıkçı kafası kesilerek öldürüldü

NYT'nin iddiasından saatler sonra Yeni Şafak gazetesi de, ulaştıkları ses kaydında konsoloslukta Kaşıkçı'ya işkence yapıldığını ve Kaşıkçı'nın kafasının kesilerek öldürüldüğünü iddia etti. Haberde, Türk yetkililerin elinde Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair birçok ses kaydının bulunduğu ifade edilirken, gazetenin bu ses kayıtlarına nereden ulaştığıyla ilgili bir bilgi sunulmadı.

Gazete, evlilik işlemleri için 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına giren Kaşıkçı'nın sorgulandığını ve bu sırada parmaklarının kopartılarak kendisine işkence uygulandığını belirtti. Gazete bu işlemlerin ardından Kaşıkçı'nın kafası kesilerek öldürüldüğünü iddia etti. Yeni Şafak gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin, işkence sırasında "Bu olayı dışarıda yapın. Benim başımı belaya sokacaksınız" dediğinin duyulduğunu aktardı. Gazete bir başka ses kaydında ise Uteybi'nin "Arabistan'a geldiğinde yaşamak istiyorsan sus!" diyerek uyarıldığını iddia etti.

Salı günü CNN International, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek cesedinin parçalara ayırdığını iddia etmişti. CNN birkaç gün önce de, Suudilerin Kaşıkçı'nın konsolosluktaki sorgu sırasında öldüğüne dair bir rapor açıklamaya hazırlandığını yazmıştı. Daha önce de yine ABD medyasından Washington Post, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin elinde bu doğrultuda ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu öne sürmüştü.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim'de başkonsolosluk binasına girerken görülmüştü. Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor.

AFP,DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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