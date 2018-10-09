Kaşıkçı olayında Suudilere baskı büyüyor

Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması vakasının araştırılma sürecinden kimsenin muaf olmadığını söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad’da bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Pompeo, Suudilerin "olaydan kimi sorumlu tutacakları noktasında hiçbir ayrıcalıkta bulunmayacaklarını" teyit ettiklerini belirtti.

Suudi yönetimine "detaylı, şeffaf ve zamanında" soruşturma yürütülmesinin önemini ifade ettiklerini belirten Pompeo, Suudi yönetiminin Kaşıkçı vakasına ilişkin titiz ve şeffaf bir soruşturma süreci yürütüleceğini teyit ettiğini aktardı. Bakan Pompeo, gazeteciyi kendilerinin öldürdüğü iddialarını reddetmeyi ise sürdürdüklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasında Pompeo, "Yaptığımız görüşmelerle ilgili değerlendirmem, (Suudi tarafında) gerçeklerin belirlenmesi ve hesap verme zorunluluğu noktasında ciddi bir bağlılığın mevcut olduğu yönündedir. Buna Suudi Arabistan'ın üst düzey lider ya da yöneticilerinin hesap vermesi de dahildir" ifadelerini kullandı.

Pompeo Türkiye yolunda

Pompeo açıklamasının devamında, "Başkan (Trump) benden Türkiye'ye gelerek üst düzey liderlerle görüşmemi istedi. Soruşturma sürecini tamamlamaları ve nihayetinde elde ettikleri verileri açıklamaları sürecinde Suudi ve Türk makamlarıyla yakın temas içerisinde kalacağız” dedi. Attığı bir Tweet'te ise Pompeo, Suudi yöneticilerle "direkt ve açık sözlü" bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederken, "Türk liderlerle bir araya gelmek amacıyla Çarşamba günü Türkiye'ye uçtuğunu" teyit etti. Ankara'dan gelen açıklamada da, Pompeo'nun önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, daha sonra da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, tweetinde, Veliaht Prens ile görüştüğünü ve kendisinin "Türkiye'deki konsolosluklarında olan bitene dair bir bilgisi olduğunu bütünüyle reddettiğini" söyledi. Trump, Pompeo'yu "ilk elden neler olduğunu, onların ne bildiğini ve nelerin gerçekleştiğini öğrenmek" için gönderdiğini söylemişti.

Diğer yandan Salı günü AP'ye bir röportaj veren Trump, uluslararası toplumun Suudi Arabistan'a karşı tavrını eleştirerek Suudilere haksızlık yapıldığı mesajını verdi. "Bence önce ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor" diyen Trump, "Yine aynı hikaye işte, masum olduğunuz kanıtlanana kadar suçlusunuz. Bundan hoşlanmıyorum" dedi.

G7'den çağrı

"Yediler Grubu" G7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Kaşıkçı olayının "şeffaf" bir biçimde araştırılması çağrısında bulundu. Salı günü yapılan açıklamada, G7 ülkelerinin durumdan "son derece rahatsız" oldukları belirtildi. Açıklamada, "Biz Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi olarak ifade özgürlüğünün savunulması ve özgür basının korunmasına bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz" denildi. Açıklamada, Kaşıkçı'nın ortadan kayboluşundan "sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğinin" altı çizildi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemelerde bulunulurken, 15 Ekim 2018

Suudi gazeteci Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim'de başkonsolosluk binasına girerken görülmüştü. Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor.

DW,AFP,AP/BÜ,DÇÜ

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