 Kaşıkçı duruşması sonrası BM′den çağrı | DÜNYA | DW | 04.01.2019

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DÜNYA

Kaşıkçı duruşması sonrası BM'den çağrı

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam talep edilmesi üzerine BM'den açıklama geldi. BM cinayetin uluslararası, bağımsız bir soruşturma ile aydınlatılmasını istiyor.

Türkei Istanbul Protest gegen Ermordung von Khashoggi durch Saudis (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

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BM Genel Sekreteri Guterres, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için güvenilir bir soruşturmanın ve suçluların cezalandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. (16.12.2018)

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam talep edilmesi üzerine BM'den açıklama geldi. BM cinayetin uluslararası, bağımsız bir soruşturma ile aydınlatılmasını istiyor. 

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da Perşembe günü görülen ilk duruşmanın ardından Birleşmiş Milletler'den bağımsız soruşturma çağrısı geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Suudi Arabistan'ın başlatığı dava sürecenin ne kadar adil yürütüldüğünü tespit etmenin mümkün olmadığını söyledi. Davanın her koşul altında yetersiz olduğunu dile getiren Shamdasani, BM'den daha önce yapılan bağımsız uluslararası soruşturma çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan'daki ilk duruşmada 11 sanıktan beşi için idam cezası istenmesine ilişkin Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin her zaman idam cezasına karşı olduğunu vurguladı.

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Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?

İlk duruşmada beş idam talebi

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden yargılanan 11 sanık dün ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı. Suudi resmi haber ajansı SPA, savcılığın cinayetle bağlantısı olmakla suçlanan beş sanık için cinayetle doğrudan ilişkileri olduğu gerekçesiyle idam cezası istediğini duyurmuştu. Savcılık ayrıca Türkiye'ye delil talebiyle iki mektup gönderildiğini ve bu mektuplara yanıt beklendiğini açıklamıştı.

Sanıkların kimliği ve  bir sonraki duruşmanın ne zaman yapılacağı açıklanmadı.

Suudi yetkililer Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında toplam 21 Suudi vatandaşını gözaltına aldı. 21 kişiden 11'ine şu an için suçlama yöneltilmiş durumda. 10 kişi hakkında soruşturma sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alındı.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan şüphelilerin iadesini istiyor. Ancak Riyad yönetimi, yargılamanın Suudi Arabistan'da yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

AFP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?  

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