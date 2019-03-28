 Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 16 Suudi′ye yaptırım | DÜNYA | DW | 09.04.2019

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DÜNYA

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 16 Suudi'ye yaptırım

ABD Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak 16 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 16 Suudi'ye seyahat yasağı getirildiği belirtildi. Yazılı açıklamada, söz konusu kişilerin Kaşıkçı cinayetindeki rolleri nedeniyle yaptırımlara maruz kaldığı kaydedildi.

ABD Veliaht Prens'e yakın isimlere geçen yıl Kasım ayında ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı. Söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıkları ve banka hesapları dondurulmuştu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle alınan yaptırım kararını açıklarken, "ABD'de oturan ve çalışan bir gazeteciyi hedef alıp vahşice öldüren bu kişiler eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeli" ifadesini kullanmıştı. Açıklamada, Veliaht Prens'in uzun yıllar sağkolu olarak bilinen ve yaptırım uygulanan kişiler arasında yer alan Suud el Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü "operasyonun gerçekleştirilmesi ve planlanmasında" rol aldığı belirtilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı.

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Kaşıkçı'nın cesedi tandırda mı yakıldı?

DW, dpa / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Kaşıkçı'nın cesedi tandırda mı yakıldı?  

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