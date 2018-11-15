Kaşıkçı cinayetine karşılık Gülen’in iadesi iddiası

Amerikan NBC News haber kanalı, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek üzere Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiğini iddia etti.

NBC News'un iki üst düzey ABD'li yetkili ve "konuyla ilgili bilgi sahibi" iki kişiye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin Ekim ayı ortasında ABD Adalet Bakanlığı, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD İç Güvenlik Bakanlığına, Gülen'in ülkeden gönderilmesi için yasal yolların ne olduğunu sorduğu aktarıldı. Habere göre Adalet Bakanlığı ile FBI'a Gülen'in iadesi için Türkiye’nin yaptığı iade başvuru dosyasının yeniden açılması için talimat verilirken İç Güvenlik Bakanlığına da Gülen’in ülkedeki yasal statüsü hakkında bilgi talebinde bulunuldu.

Habere göre Beyaz Saray'a Adalet Bakanlığından verilen yanıtta Türkiye'nin Gülen'in iadesi için iki yıl önce yaptığı başvurunun yeniden incelenmesi sonucunda iade için bir dayanağa rastlanmadığı ve yeni bir kanıtın da ortaya çıkmadığı belirtildi. Bunun üzerine Trump yönetiminin Gülen'i ülkeden yasal yollardan çıkarmak için başka ne tür seçenekler bulunduğunu sorduğu ve özellikle oturum izninin ayrıntılarıyla ilgilendiği, bunun üzerine yetkili kurumların Gülen'in ABD yasalarını ihlal ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ilettiği kaydedildi.

"Güney Afrika" seçeneği

NBC'nin haberinde, Trump yönetimi ve Türk yetkililer arasında yapılan görüşmelerde Gülen'in doğrudan Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gitmeye zorlanması seçeneğinin de gündeme geldiği ileri sürüldü. Bunun üzerine ABD'li yetkililerin "Gülen'i Güney Afrika'ya gönderecek yasal dayanağın bulunmadığı ve kendisinin istememesi durumunda gerçekleştirilemeyeceği" yanıtını verdikleri belirtiliyor.

Haberde görüşü sorulan FBI, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Gülen'in avukatının konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındıkları aktarılırken, ABD Dışişleri, Adalet ve İç Güvenlik bakanlıklarının NBC News'un yorum taleplerine cevap vermediği belirtildi.

Gülen nedeniyle gerilen ilişkiler

Gülen yapılanmasının lideri Fethullah Gülen, 1999 yılından bu yana ABD'de yaşıyor. Türk hükümeti Gülen'i "Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD)” adlı terör örgütünü kurarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmak için darbe girişiminde bulunmaktan sorumlu tutuyor. Gülen bu iddiaları reddederken, Türkiye ABD'den Gülen'in iadesini talep ediyor ve konuyla ilgili içlerinde delillerin olduğu belirtilen yüzlerce dosyayı ABD'ye ilettiğini ifade ediyor. Gülen'in iadesi birkaç senedir gergin olan ABD-Türkiye ilişkilerindeki en önemli sorunlardan birini oluşturuyor.

ABD ile Türkiye arasında gerginlik yaratan konulardan bir başkasını ise Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı teşkil ediyor. Suudi Arabistan, 2 Ekim'de başkonsolosluk binasına girmesinden sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı’nın ilk başta konsolosluktan çıktığını iddia etmiş, cinayetin üzerinden neredeyse üç hafta geçtikten sonra Türkiye'nin öncülük ettiği uluslararası baskı sonrasında öldürüldüğünü kabul etmişti.

DW/DÇÜ,BK

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