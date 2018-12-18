Kaçak avcı ayda bir kez Bambi izleyecek

ABD'nin Missouri eyaletinde David Berry Jr, yasa dışı geyik avcılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hâkim bu cezaya ek olarak 29 yaşındaki avcının hapisteyken ayda bir kere Bambi çizgi filmini izlemesine hükmetti. Bir Walt Disney klasiği olan 1942 yapımı çizgi filmde, annesi avcılar tarafından öldürülen bir geyik yavrusunun hikâyesi anlatılıyor.

Berry Jr ve ailesinden iki kişi, üç yıl içinde yüzlerce geyik öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Yasa dışı geyik avcılığından yargılanan Berry Jr, mahkemede suçunu kabul etti.

Kararın ardından ABD medyasına konuşan savcı Don Trotter, "Eğer Bambi, sanığın bir şeyleri anlamasını sağlayacaksa, benim açımdan sorun yok" ifadesini kullandı. Trotter, avcılar arasında yaygın olan bir oyun amacıyla vurulan geyiklerin sadece başları için öldürüldüğünü ve vücutlarının kalan bölümlerinin çöpe atıldığını belirtti.

Para cezası da aldı

Berry Jr ve beraberindekilerin cep telefonlarındaki görüntülerin incelendiğini söyleyen savcı, bu ailenin yalnızca 2015 yılının son üç ayında 100'e yakın geyik öldürdüğü sonucuna ulaşıldığını aktardı. Geçmişte yaptığı ihlallerden ötürü avlanma hakkı elinden alınmış olan Berry Jr, bu nedenle gözetim altındaydı.

Barry Jr dâhil üç sanık, 51 bin dolar da para cezasına çarptırıldı.

Berry Jr'ın avukatları, müvekkillerinin eşinin yeni doğum yapmış olmasının, verilecek ceza açısından hafifletici unsur olarak değerlendirilmesini talep etti. Ancak bu talep hâkim Robert George tarafından reddedildi.

AFP,dpa/CÖ,GA

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