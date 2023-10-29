Kızılhaç: İnsani acılar tahammül edilemez boyutlarda

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ve Hamas arasındaki savaşla ilgili olarak derhal itidal çağrısında bulundu. ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric açıklamasında, "İnsanların çektiği acıların tahammül edilemez boyutlara ulaşmasından dolayı şok olmuş durumdayım ve çatışmanın taraflarını gerilimi düşürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Mirjana Spoljaric Fotoğraf: Peter Schneider/picture-alliance/KEYSTONE

Gazze'deki siviller için İsrail birliklerinin başlattığı yoğun bombardımandan kaçacak güvenli yer olmamasının kabul edilemeyeceğini belirten Spoljaric, yeterli insani yardımın da şu an için mümkün olmadığını belirtti. ICRC Başkanı, "Bu, dünyanın tolore etmemesi gereken felaket boyutta bir başarısızlık" ifadelerini kullandı.

Kızılhaç'a göre, Gazze’de binlerce aile derme çatma çadırlarda ya da açıkta çok az su ve gıda ile barınmak zorunda. ICRC'nin açıklamasında, bölgede hala faaliyet gösterebilen hastanelerde, hasta ve yaralılar için gereken tıbbi malzeme bitmek üzere olduğundan sağlık sisteminin çökme sınırında olduğu belirtildi. ICRC, sivillerin hayatının kurtarılabilmesi için sağlık hizmetleri ve elektriğin bir an önce yeniden sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail'den Filistin Kızılayı'na 'hastaneyi boşaltın' uyarısı

Filistin Kızılayı, İsrailli yetkililerden Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'ni derhal boşaltmaları için uyarı aldıklarını açıkladı. Kuruluşun Facebook'taki açıklamasında, "Bu sabahtan beri hastanenin 50 metre uzaklığında saldırılar oluyor" denildi. İsrailli yetkililer konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail: Gazze'nin güneyinde insani yardım çabaları genişletilecek

İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki sivillere işgal altındaki bölgeden güneye gitmeleri çağrısını yineleyerek, burada siviller için insani yardım çabalarının genişletileceğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki ve Gazze'deki siviller geçici olarak su, gıda ve ilaca ulaşabilecekleri daha güvenli bir bölgeye, Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeli diye konuştu. Hagari, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğünde Gazze'ye insani yardım çabalarının genişletileceğini de aktardı.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği, çoğu sivil bin 400 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 8 bini geçtiği belirtiliyor.

AFP,dpa / SÖ,ET

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