Kızılhaç dünyada 100 bin kayıp kişiyi arıyor

Kızılhaç örgütü bütün dünyada savaş, kaçış ya da sürgün yüzünden kaybolan en az 100 bin kişiyi arıyor. Funke Medya Grubu gazetelerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne dayanarak yayımladığı habere göre kayıp olan insan sayısı son on yılın en yükseğinde yer alıyor. Haberde gerçek kayıp rakamlarının tahminlerin çok üzerinde olabileceği de yer alıyor.

Alman Kızılhaçı ise mülteci sayısının azalmakta olmasına rağmen kaçış sırasında yakınlarını kaybedenlerden çok sayıda yardım çağrısı alındığını açıkladı. Teşkilat Başkanı Gerda Hasselfeldt gazetelere verdiği demeçte, 2017 yılında 2 bin 744 uluslararası arama çağrısının kendilerine ulaştırıldığını, 2018 yılının ilk yarısında gelen bin 200 arama başvurusunun ise bir önceki yılın aynı döneminden farklı olmadığını söyledi.

Alman Kızılhaçı'nın başkanı Hasselfeldt kayıp yakınlarını arayanlar arasında en büyük grupları Afganistan, Suriye, Somali ve Eritre vatandaşlarının oluşturduğunu açıkladı. Hasselfelt arama başvurusunda bulunanların yarısına yardımcı olabildiklerini sözlerine ekledi. Alman Kızılhaçı ayrıca bu yıl İkinci Dünya Savaşı ve sürgün sırasında kaybolanlarla ilgili 9 bin arama başvurusu yapılacağını tahmin ettiğini açıkladı.

DW,dpa,KNA/AG,DÇÜ

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