Kızılhaç: Çadır kampı yakınlarına saldırı düzenlendi

Kızılhaç, yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yakınlarına düzenlenen saldırıda 20'den fazla can kaybı olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreteri ise çatışmaların Lübnan'a sıçramaması uyarısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki ofislerinin yakınlarına düzenlenen saldırıda 20'den fazla kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Kızılhaç Komitesi'nin yaptığı açıklamada, Refah yakınlarında yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı El Mevasi bölgesine dün öğleden sonra düzenlenen saldırıda "büyük kalibreli mermilerin" Kızılhaç'ın "ofis ve konutlarının yakınlarına" isabet ettiği belirtildi. Saldırı nedeniyle El Mevasi bölgesinde Kızılhaç'a ait sahra hastanesine çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini ifade eden Kızılhaç, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını kaydetti. Bunun yanı sıra başka ölü ve yaralıların da olduğu ifade edildi.

El Mevasi bölgesindeki Kızılhaç ofisi çevresinde kurulan çadırlarda yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli kalıyor. Kızılhaç açıklamasında "İnsani yardım tesislerinin yakınlarına düzenlenen saldırıların sivillerin ve örgüt çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı" uyarısında bulundu. Kızılhaç, bu bölgenin savaşan taraflarca bilindiğini ve örgütün amblemleriyle işaretlendiğini de kaydetti.

Hamas: Çadırlara saldırı düzenlendi

Hamas'ın kontrolü altındaki Gazze Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında "İsrail ordusunun El Mevasi çevresinde yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırdığı" ifade edildi.

İsrail ordu sözcüsü ise "El Mevasi'deki insani yardım bölgesine ordunun bir saldırı düzenlediğine dair hiçbir kanıt olmadığını" söyleyerek, olayın incelendiğini kaydetti.

Filistin Sivil Savunma Kurumu Gazze kentinde iki apartmanı hedef alan saldırıda beş kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı. Gazze Sağlık Bakanlığının, Gazze kentindeki El Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim'in ifadelerine dayandırdığı açıklamada ise dün hastaneye 30 kişinin cansız bedeninin getirildiği belirtildi.

Guterres'ten Lübnan uyarısı

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile İsrail arasındaki savaş sürerken, İsrail ile Lübnan'daki İran yanlısı Hizbullah milisleri arasındaki gerginlik de artıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Fotoğraf: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/picture alliance

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hizbullah arasında gerginliğin artmasından "derin kaygı" duyduğunu bildirdi. Guterres, dün New York'ta yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da çatışmaların yayılması riskinin "gerçekçi" olduğunu belirterek, kesinlikle bundan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Bölge halkı ve dünya Lübnan'ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz" şeklinde konuştu. Her iki taraftan gelen "savaşçı söylemlere" işaret eden Guterres, acele ile gerçekleştirilen bir eylemin veya yanlış bir hesabın, sınırlar ve hayal gücünün ötesinde bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının ardından başlayan savaşta, Hamas'ı destekleyen Hizbullah milisleri ile İsrail arasında da çatışmalar yaşanıyor ve her iki tarafta da can kayıpları yaşanıyor. Bu hafta başında, İsrail ordusunun Lübnan'a olası askeri harekât planlarına onay verdiğinin açıklanması bölgeye yönelik kaygıları artırdı.

AFP, dpa/JD, HT

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