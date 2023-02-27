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Fotoğraf: Kamran Jebreili/AP Photo/picture alliance
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Kızılay protestosu: Gözaltındaki TİP'liler serbest bırakıldı

7 dakika önce

Ahbap derneğine çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a yönelik protesto sırasında gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri serbest bırakıldı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından dün akşam Kızılay'ın Kadıköy şubesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. ANKA'nın haberine göre, basın açıklamasına izin vermeyen polis, TİP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanılmasına da engel oldu. TİP, çok sayıda MYK ve PM üyesi, il ve ilçe yöneticisi ile gönüllerin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay Milletvekili Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bina önünde yapmak istediği açıklamaya da polis müdahale etti.

TİP, il başkanlığı binası güvenlik kordonuna alınırken ve polis TİP milletvekillerinin açıklamasına müdahale ederken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, protestoculara yönelik müdahalenin ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun, TİP'lilere yönelik polis müdahalesi nedeniyle Erkan Baş'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.

TİP, bu sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada ise gözaltındaki "tüm üye ve gönüllülerinin" sabaha karşı serbest bırakıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Bugünden itibaren deprem bölgesindeki yurttaşlarımızla dayanışmayı büyütmeye, ihmalkarlıkların hesabını sormaya devam edeceğiz" denildi.

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneği, 2 bin 50 çadır için Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. ile sözleşme yapıldığını ve bu çadırların daha sonra deprem bölgesine gönderildiğini duyurmuştu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise çadır satışı yapan şirketin Kızılay'ın 12 ay kesintisiz çadır üretimi yapan bir iştiraki olduğunu söylemişti. İştirakin satışlardan elde ettiği geliri Kızılay'a aktardığını belirten Kınık, Ahbap'ın çadırları maaliyetine satın aldığı bilgisini paylaşmıştı. Kınık, "Ahbap ve Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır" demişti.

Gazeteci Murat Ağırel, depremlerin üçüncü gününde Kızılay'ın Ahbap'a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını bildirmişti.

DW,ANKA/CÖ,JD

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