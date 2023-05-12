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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa ettiFotoğraf: Fatih İşci
PolitikaTürkiye

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

14 dakika önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti. Kınık, Kızılay'ın bünyesindeki çadırları sattığının anlaşılması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılay'ın çadır satmasını eleştirmesi üzerine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın istifa ettiği haberi geldi.

Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı yapmasıyla gündeme gelmiş ve Genel Başkan Kerem Kınık hem muhalefet hem de iktidar kanadından eleştirilere hedef olmuştu.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan karar çerçevesinde olağanüstü genel kurula kadar tüzük gereği 1'inci Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Erdoğan "üzüntüsünü" dile getirmişti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay'ın depremden sonra çadır satışı yapmasını eleştirmişti. 

 "Depremde çadır satan, huzur hakları gibi sebeplerle Kızılay çok fazla gündeme geldi; bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?" şeklinde soruya Erdoğan, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür" sözleriyle yanıt vermişti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir."

Kızılay bünyesindeki çadırları sattığının anlaşılması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Kızılay bünyesindeki çadırları sattığının anlaşılması üzerine eleştirilerin hedefi haline gelmişti.Fotoğraf: Imago/Xinhua

Sağlık Bakanı da istifa çağrısında bulunmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Perşembe günü çadır ve kan satışı ile gündeme gelen Kızılay ile ilgili açıklamasında, Genel Başkan Kerem Kınık'ın istifa etmesi gerektiği mesajını vermişti.

Koca, Kızılay'ın kan satmasına yönelik soru üzerine, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu" yanıtını vermişti.

Kendisini "Kâr amacı gütmeyen, yardım hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan gönüllü bir kuruluş" olarak tanımlayan Kızılay, depremler sonrasında çadır ve gıda gibi acil yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine hemen ve doğrudan ulaştırmak yerine sattığı için eleştirilmiş, muhalefet Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulunmuştu.

DHA, DW/TY,BK

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