Kızılay Başkanı Kınık: Gidersem kaotik ortam olur

11 ili etkileyen depremde AHBAP Derneği'ne çadır satarak tepkileri üzerine çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştirilere Meclis'te yanıt verdi. Kerem Kınık, istifa etmesi halinde oluşacak yeni seçim süreci nedeniyle kaotik bir ortam oluşacağını söyledi. Kınık, milletvekili olmak gibi "hevesi olmadığını" da kaydetti.

Kızılay Derneği Genel Başkanı Kerem Kınık, Meclis'te "Deprem Araştırma Komisyonu"nda kurumu ile ilgili sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Özeleştiri yapıyoruz"

Depremde çadır satışına yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Kınık, "Çadır satışı AHBAP Derneği’ne 10 Şubat’ta yapılmış. Ne bundan AHBAP Derneği Başkanının ne de benim haberim vardı. Dolayısıyla yapılan işlem benim haberim olmadan yapıldı. Zarar ederse bu kurum zararı olarak bize sorumluluk olarak döneceği için iktisadi teşekküller olarak ben Kızılay Cemiyeti olarak kendi iktisadi teşekkülümden çadırı parayla alıyorum. AFAD'ın alması da gayet doğal. Kamuoyunda oluşan hassasiyeti saygıyla karşılıyorum. Ve bu konuyla alakalı kendi kendimizi de eleştirmek, hatalarımızı değerlendirmek ve varsa telafi etmek noktasında da özeleştiri yapıyoruz" dedi.

"Bana sorsalar"

Kınık, işlemi yapanların kendilerine danışmadığını ifade ederek, "Bana sorsalardı, Genel Müdürümüze sorsalardı 'Biz göndermeyin, Ahbap'a göndermeyin; bizim lojistiğimiz var, biz bunu kendimiz götürürüz' derdik ama sormamışlar. Ama sonuç itibarıyla o çadırlar, 10 Şubat tarihinde verilen o çadırlar bölgeye götürülerek kurulmuş ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilmiştir" dedi.

Fotoğraf: Imago/Xinhua

"Vatandaşa parayla satılan bir çadır yoktur" diyen Kerem Kınık, "Bu çarpıtıldığı için kamuoyunda biz bir nefret objesine dönüştürülüp günler boyunca dakikalar boyunca ekranlarda en mahremimize kadar ailemize kadar tehdit edilip farklı farklı tehditler de oluştuğu için bizde vatandaş, artık linç objesine dönüşmüş olan bu hadisede gerçeği de anlamak istemedi" değerlendirmesi yaptı.

"Neden istifa etmiyorsunuz?"

Muhalefet milletvekillerinin "Neden istifa etmiyorsunuz?” sorusuna da Kerem Kınık, şu yanıtı verdi:

"Yani bir yerde yangın var ve itfaiye teşkilatı o yangını söndürmeye çalışıyor, birileri bu teşkilatın başarısız olduğunu ifade ediyor ve diyorlar ki; 'görev yerinizi terk edin.' Bu, gerçekle ve realiteyle işin doğasına çok uymayan bir yaklaşım. Kızılay Genel Başkanı istifa ettiği anda tüzüğümüz gereği iki ay içerisinde genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay Genel Başkanıyla beraber yönetim kurulunun istifası hâlinde Kızılayın idari anlamdaki işlemleri durur, kaldı ki oluşacak olan tartışmalarla sahada 300 bin gönüllümüzün bu anlamda yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür."

"Depremi bekliyorduk"

"AFAD'la beraber enkaz altında kaldınız" eleştirilerini kabul etmediğini söyleyen Kınık, "Çünkü 21’inci yüzyılda insan kaybı açısından ve alan açısından insanlığın yaşamış olduğu 5’inci büyük afetle karşı karşıya geldik. Dünyada, Ukrayna Savaşı'nda da bulundum, çalıştım, Suriye'nin içerisinde hâlen çalışıyoruz. 2 bin Hiroşima bombası kadar 30 katrilyon jullük bir şeyi dokuz saat arayla 100 bin kilometrekare alanda yaşadık. Biz, bu bölgedeki depremi bekliyorduk" dedi.

"Milletvekilliğine hevesim yok"

Kınık, milletvekili adayı olacağı iddialarına ilişkin de, 2004-2009 yılları arasında İstanbul'da bir dönem İl Genel Meclisi üyeliği yaptığını belirterek "Yerel bir siyasetti ama siyasetin bana göre olmadığını bilerek, yerel yönetimlerde olsam da ayrıldım, bir daha da dönmeyi düşünmüyorum" yanıtı verdi.

"Brütü ikili rakamlar"

Şirketlerden 5-6 maaş almadığını söyleyen Kerem Kınık, "Kızılay'daki bütün iş ve işlemler kamu teamülleri çerçevesinde yürütülmektedir. Yıllık 25 milyar ben ve genel müdürlerim gelir ve gider tahakkukuna imza atıyoruz. Ben, size, bir yılda afet operasyonlarına giden arabamın ödediği trafik cezası miktarını söyleyeyim; 30 bin lira. Kendi makam arabamın. Derneğiz, imtiyazımız yok. EDS’den geçerken ceza ödüyor. Bir yerden alınan bir ödenti, bahsedildiği gibi 5 katı filan maaş yok. Brütü ikili rakamlar" dedi.

919 milyonun 565 milyonu hesaplara geçti

Kınık, Kızılay’a ait fabrikalarda üretilenlerle birlikte 130 bin 271 çadırı deprem bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

Kerem Kınık, 101 ülkeden gelen yardımların 55'i ayni ve 13'ü nakdi olmak üzere toplam 68 milyon 403 bin dolar yardım geldiğini kaydetti. “Yaraları Birlikte Saralım” kampanyası kapsamında da Kızılay’a toplam 3 milyar 194 milyon 995 bin TL’lik yardım toplandığını söyledi.

15 Şubat akşamı tüm TV kanallarında yayınlanan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında Kızılay için 919 milyon 982 bin TL’lik yardım taahhüt edildiğini kaydeden Kınık, "Bu bağışın 565 milyon TL’lik kısmı kuruma aktarıldı" dedi.

Kınık, depremin ardından yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam ayni ve nakdi bağış tutarının toplamının 6 milyar 57 milyon 210 bin TL’ye ulaştığını da açıkladı.

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