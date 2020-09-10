 Kıyıya yanaştırılmayan Alan Kurdi gemisine Fransa′dan izin çıktı | AVRUPA | DW | 23.09.2020

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AVRUPA

Kıyıya yanaştırılmayan Alan Kurdi gemisine Fransa'dan izin çıktı

Akdeniz'de kurtardığı 125 sığınmacıyla İtalya, Almanya ve Malta'ya yanaşmasına izin verilmeyen Alan Kurdi gemisi Fransa'ya yöneldi. Fransa, gemiye izin vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Libya açıklarında geçen Cumartesi günü üç ayrı sığınmacı teknesinden 133 kişi kurtaran Alan Kurdi gemisi; İtalya, Almanya ve Malta'ya yanaştırılmayınca Fransa'ya yöneldi.

Alman yardım derneği Sea-Eye'a ait olan "Alan Kurdi" adlı sığınmacı kurtarma gemisindeki sekiz kişi daha önce sağlık sebepleri nedeniyle İtalyan sahil güvenlik birimlerine teslim edilmişti. Bu kişilerden beşi çocuktu. Çocuklardan en küçüğünün beş aylık olduğu açıklanmıştı.

Sea-Eye, kalan 125 sığınmacıyla ilgili olarak Malta'nın yardımcı olmayı "direkt reddettiğini", İtalya'nın Alan Kurdi gemisine Alman makamlarıyla irtibata geçmesini söylediğini, Alman yetkililerin ise yardım taleplerine yanıt vermediğini duyurdu.

Bunun üzerine gemi, Fransa'nın Marsilya limanına yönelmeye karar verdi. Sea-Eye Başkanı Gorden Isler, "İtalyan ve Alman makamlarının ataleti, bizi bu adımı atmaya mecbur kıldı" dedi.

Adını 2015 yılında ailesiyle birlikte sığınmacı teknesiyle Avrupa'ya ulaşmak isterken Ege Denizi'nde boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi'den alan yardım gemisi, Libya açıklarına gitmek için Marsilya limanından hareket etmişti. Mürettebat değiştirmek ve yeni bir göreve hazırlanmak için yeniden bu limana dönmesi planlanıyordu.

Fransa'dan onay çıktı

Marsilya Belediyesi, gemidekileri kabul edeceğini açıkladı. Marsilya Belediye Başkan Vekili Benoit Payan "Alan Kurdi, Marsilya'ya gelmek istiyorsa, Akdeniz'de kimsenin boğulmasına izin vermeyeceğimize yönelik duruşumuzu yineleriz" açıklamasında bulundu.

Fransa'da sığınmacılara liman açma yetkisi, belediyelerde değil, hükümette bulunuyor. Ancak Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal da Alan Kurdi'deki sığınmacılara yeşil ışık yaktı.

"Tekneler, en güvenli ve en yakın limanda karşılanmalı. Avrupalı ortaklarımızla birlikte uygulamaya devam edeceğimiz kural bu" diyen Attal, Alan Kurdi için şu an en yakın liman Marsilya olmamasına karşın bu gemideki insanları zor durumda bırakmayacaklarını ve sığınmacıları ülkeye alacaklarını açıkladı. 

DW,AFP/CÖ,EC
© Deutsche Welle Türkçe

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