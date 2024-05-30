Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik yakalandı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı ve sanığı Serdar Sertçelik'in yakalandığını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Bakanlığın açıklamasında Sertçelik'in İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandığı belirtildi.

Bakanlık, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Sertçelik'in "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından kırmızı bültenle 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası seviyede arandığına dikkat çekti.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığının takibini sürdürdüğü Sertçelik'in "Simeon Nikos" adına düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportu ile Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandığı aktarıldı.

Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan davasındaki rolü ne?

Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili soruşturmada aynı zamanda gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in yurt dışına çıkması ve ardından yaptığı açıklamalar Ankara'da krize neden olmuştu.

Sertçelik'in adı suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan davasının deşifre olan gizli tanığı olarak gündeme geldi. Sertçelik gizli tanık olarak verdiği ifadede Ayhan Bora Kaplan ile eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman arasında çıkar ilişkisi olduğunu öne sürmüş, Kaplan'ın Kocaman'ın evinin mobilyalarını aldırdığı ve evinin tadilatını yaptırdığı iddia etmişti. Kocaman'a alınan bir lüks araçla ilgili de Kaplan'ı işaret eden Sertçelik, Kaplan'ın ortağı olduğu şirketin taşıma işlerini, Kocaman'ın gayri resmi sahibi olduğu öne sürülen nakliye şirketine verdiğini ileri sürmüştü.

Ayhan Bora Kaplan yurtdışına kaçmaya çalışırken böyle yakalanmıştı Fotoğraf: DHA

Serdar Sertçelik, gazeteci Erk Acarer'in programında gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı. Dosyadaki bilgilere göre, Sertçelik Kaplan operasyonu sırasında Kıbrıs'tayken polislerle yaptığı anlaşma sonucunda 6 Ekim 2023'te Ankara'ya dönerek teslim oldu ve gizli tanık oldu. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Sertçelik ev hapsine alındı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Sertçelik, daha sonra geçen yıl yasadışı yollardan yurt dışına kaçtı.

Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğünün AKP'ye darbe girişiminde bulunduğu iddiası ve buna ilişkin yayımladığı ses kaydı ise Cumhur İttifakı içerisinde güç mücadelesi şeklinde yorumlanmıştı.

DW/HS,AU,JD

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