Kırklareli'de kuvvetli yağış can aldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından yaşanan selde 2 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.

AFAD Başkanı Okay Memiş ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada beldesinde gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Ekici, dün sabahtan itibaren İğneada beldesinde yoğun bir yağış olduğunu belirterek, "Dün 3 evimizi su basmıştı, onları temizledik ama bugün sabah tekrar 07.30'da yoğun bir yağışla karşı karşıya kaldı. Bu bölgede şu anda bulunduğumuz bölgede, İğneada'nın Longoz Ormanları'nın bulunduğu kesimde yoğun bir sel akışı oldu ve sabahtan itibaren bu bölgede devletimiz tüm kurumlarıyla burada. AFAD'ımız en kısa sürede intikal etti, Kızılay, Sahil Güvenlik ekipleri, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare ve karayolları ekipleriyle birlikte bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın tekrar normale döndürülmesi için çalışıyoruz. 9 kişi selden etkilendi. Bunlardan 3'ünü sabahtan itibaren kurtardık, 2'sinin cesedine ulaştık, 4 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz bölgeden her taraftan yol giriş ve çıkışı var, dolayısıyla inşallah o 4 kişiye sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Ben daha bölgeye gelmeden İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanımız Ankara'dan bizleri uyardılar ve bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Diğer 4 kişiyi de buluncaya kadar çalışmamız devam edecektir" dedi.

Kayıp olan kişiler aranıyor Fotoğraf: ALI CAN ZERAY/DHA

Turuncu kod uyarısı

AFAD Başkanı Okay Memiş, Kırklareli ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Memiş, "Dün itibariyle bu bölgede aşırı yağışlar olacağı ikazında bulunmuştuk, turuncu kod diye tanımladığımız bir tanımlamamız var. Bu çerçevede hem ilimiz valisiyle hem de AFAD yetkilileriyle görüştük. Onlar da gerekli ikazları bütün paydaşlarımızla beraber yaptılar. Bununla birlikte bu sabah Longoz Ormanları dediğimiz tam da önünde bulunuyoruz. Aslında yerleşime kapalı olan bir alanda, bungalov evlerden oluşan bir bölgede insanların geçici olarak konakladığını tespit ettik. Tespitlerimize göre gelen ihbarlara göre bütün arama ve kurtarma faaliyetlerimizi, sayın valimizin önderliğinde o bölgede yoğunlaştırdık. Tam biz de o alanda arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken, ekiplerimiz memnuniyetle iki vatandaşımızı sağ olarak kurtardılar. Maalesef iki vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini fark ettik, onların cenazelerine ulaştık. Orada geçici konaklamadan dolayı, elimizdeki verilere göre 4 vatandaşımızın daha kayıp olduğunu değerlendiriyoruz. O 4 vatandaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yolları su bastı Fotoğraf: DHA

Memiş, bungalov evlerde konaklamayla ilgili kayıtların tutulduğunu da belirterek, "Ancak o kayıtları tutan vatandaşımız da kayıplardan birisi, ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün imkanları seferber etmeye gayret ettik. Devletimizin gücüyle, AFAD, emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün imkanlarımızın bütün imkanlarını seferber ettik. Sadece AFAD'a bağlı 200 kişilik ekip şu anda arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah ümit ediyoruz ki sağ bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Bizim AFAD olarak bu meteorolojik uyarılara ve diğer uyarılara, vatandaşlarımızın riayet etmesini özellikle istirham ediyoruz. Çok önemsenmiyor. 30 santimlik debisi olan bir sudan bile bir araç rahatlıkla eğer eğimliyse o arazi, suya kapılabiliyor. Göz göre göre aracını sürerek 'ben buradan geçerim' diye zannediyor. Ancak sonra suya kapılıyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Onca ikazımıza rağmen bu tür istenmeyen olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için vatandaşlarımızın özellikle bütün devlet yetkililerinin uyarılarına riayet etmelerini istirham ediyoruz. Biz 7/24 arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki, bizler tarafından 4 olduğu değerlendirilen, umarız sayı artmaz, o kayıpları bulana kadar görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

DHA, TY, BÖ

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