Kırgızistan'da seçim sonuçları iptal edildi

Kırgızistan yerel medya organlarının bir komisyon üyesine dayandırdığı haberine göre, Seçim Komisyonu pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını iptal etme kararı aldı. Komisyon karara ülkede başgösteren huzursuzlukları gerekçe gösterdi.

Orta Asya cumhuriyetlerinden Kırgızistan'da pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçları protestolara yol açmıştı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, seçimleri yüzde 24,5 oyla Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un kardeşinin genel başkanlığını yürüttüğü Birimdik (Birlik) partisi ile yüzde 23,8 oyla 2015 yılında kurulan Mekenim Kırgızistan (Vatanım Kırgızistan) partisi önde götürüyor. Her iki parti de hükümete yakın tutumuyla biliniyor. Yüzde 7'lik seçim barajını aşamayarak parlamento dışında kalan muhalefet partileri seçim sonucunu tanımadıklarını açıkladı.

Yerel medya organlarının verdiği bilgilere göre, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını savunan ve seçimin iptalini isteyen göstericiler, başkent Bişkek'te hükümet binasına ve Ulusal Güvenlik Komitesi binasına girerek yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Sosyal Demokrat Almazbek Atambayev'i serbest bıraktı.

Gözlemciler, protestolara binlerce kişinin katıldığını belirtiyor. Bir gösterici AFP ajansına açıklamasında en az 2 bin göstericinin hükümet binasına girdiğini söyledi. Bir görgü tanığı da göstericilerin hiçbir engelle karşılaşmadıklarını, hükümet binasına girdikten sonra milli marşı söylediklerini ifade etti. Hükümetin verdiği bilgilere göre, gösterilerde onlarca kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti.



Muhalefetten seçim barajı eleştirisi



Uluslararası gözlemciler, seçimlerde manipülasyon yapıldığı eleştirisinde bulunuyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) yapılan açıklamada, oyların satın alındığına dair "inandırıcı suçlamalar" bulunduğu ifade edildi. Öte yandan ülkedeki reformları öven AGİT yetkilileri, hukuki altyapının "demokratik bir seçim düzenlenmesine uygun olduğunu" ifade etti. Muhalefet partileri ise seçimlerde ilk kez yüzde 7'lik baraj uygulandığı eleştirisinde bulunuyor.

Kırgızistan'da 2017 yılında yapılan seçimlerde ilk kez barışçıl şekilde iktidar değişikliği gerçekleşmiş, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov Sosyal Demokrat Almazbek Atambayev'den devlet başkanlığını devralmıştı. Atambayev 2011-2017 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Geçen yıl ağustos ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması Kırgızistan’da protestolara yol açmıştı. Atambayev'in destekçileri, tutuklamanın siyasi güdümlü olduğunu savunuyor.

Reuters,dpa/BÖ,TY

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