Kırgızistan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Caparov kazandı

Kırgızistan Seçim Komisyonu, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan ismin oyların yüzde 79'unu alan eski Başbakan Sadır Caparov olduğunu duyurdu. Oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan Caparov, ikinci tura gerek kalmadan cumhurbaşkanlığı görevine başlayabilecek. Seçim Komisyonu, seçime katılım oranının yüzde 38 olduğunu duyurdu.

Erken seçim süreci

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerde şiddet olayları meydana gelmiş, meclis binası ve cumhurbaşkanlığı işgal edilmişti. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov protestolar üzerine istifa etmiş ve yazılı açıklamasında kan dökülmesini istemediği belirterek "Tarihe kendi vatandaşlarını vuran bir Devlet Başkanı olarak geçmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ceenbekov, 2017 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ceenbekov'un istifası sonrası cezaevinden çıkarılan Sadır Caparov, geçici başbakan ilan edilmiş ve cumhurbaşkanlığı yetkilerini de eline almıştı.

Gelişmeler üzerine ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Milliyetçi Ata Curt Partisi'nden eski Milletvekili Caparov, 2013 yılındaki protesto gösterilerinde üst düzey bir devlet görevlisini rehin aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanıyordu.

Anayasa değişikliği

Kırgızistan'da seçmenler pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten ve 10 yıl önce yürürlükten kaldırılan başkanlık sisteminin yeniden uygulamaya konulmasını öngören bir anayasa reformu için de oy kullandı. Sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 84'ü anayasa değişikliğine "evet" dedi.

Ülkede 2010 yılında Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in devrilmesinden sonra parlamenter demokrasinin gelişebilmesi için cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlanmıştı.

dpa,AFP/BÖ,SSB

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