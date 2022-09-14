Kırgız-Tacik sınırında çatışma

Geçen yıl sınır anlaşmazlıkları nedeniyle savaşın eşiğine gelen Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınırda yeniden çatışma yaşandı. Tacikistan olayda bir askerinin öldüğünü bildirdi.

2021 yılında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle savaşın eşiğine gelen Kırgızistan ve Tacikistan arasında gerilim yeniden yükseldi. Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada bir Tacik askerinin öldüğü bildirilirken Kırgızistan tarafı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Tacikistan tarafı, Kırgız sınır muhafızlarının Tacik tarafına ateş açtığını, olayda bir Tacikistan askerinin yaşamını yitirdiğini, iki askerin yaralandığını açıkladı. Kırgızistan ise Tacikistan askerlerinin sınır çizilmemiş bir bölgede konuşlandığı suçlamasında bulundu.

Topraklarında Rus askeri üsleri barındıran ve Moskova'nın müttefiki konumundaki iki ülke arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor. İki ülke vatandaşları arasında 2021 yılı Nisan ayında sınırda yaşanan gerilim, iki tarafın bölgeye asker göndermesiyle tırmanmış, ancak savaş tehlikesi varılan ateşkesle bertaraf edilmişti. Bu yıl Ocak ayında da sınır muhafızları arasında kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

Kırgız ve Tacik liderlerin bu hafta Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılması bekleniyor.

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