  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Tacikistan sınırındaki Kırgız askerleri
Tacikistan sınırındaki Kırgız askerleriFotoğraf: Elaman Karymshakov/Sputnik/picture alliance
ÇatışmalarKırgızistan

Kırgız-Tacik sınırında çatışma

2 saat önce

Geçen yıl sınır anlaşmazlıkları nedeniyle savaşın eşiğine gelen Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınırda yeniden çatışma yaşandı. Tacikistan olayda bir askerinin öldüğünü bildirdi.

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1rg%C4%B1z-tacik-s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1nda-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fma/a-63112806

2021 yılında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle savaşın eşiğine gelen Kırgızistan ve Tacikistan arasında gerilim yeniden yükseldi. Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada bir Tacik askerinin öldüğü bildirilirken Kırgızistan tarafı kayıplarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Tacikistan tarafı, Kırgız sınır muhafızlarının Tacik tarafına ateş açtığını, olayda bir Tacikistan askerinin yaşamını yitirdiğini, iki askerin yaralandığını açıkladı. Kırgızistan ise Tacikistan askerlerinin sınır çizilmemiş bir bölgede konuşlandığı suçlamasında bulundu.

Topraklarında Rus askeri üsleri barındıran ve Moskova'nın müttefiki konumundaki iki ülke arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor. İki ülke vatandaşları arasında 2021 yılı Nisan ayında sınırda yaşanan gerilim, iki tarafın bölgeye asker göndermesiyle tırmanmış, ancak savaş tehlikesi varılan ateşkesle bertaraf edilmişti. Bu yıl Ocak ayında da sınır muhafızları arasında kısa süreli çatışma yaşanmıştı.

Kırgız ve Tacik liderlerin bu hafta Özbekistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılması bekleniyor.

rtr/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kırgısiztan-Tacikistan sınırı da sık sık çatışmalara sahne oluyor. (Arşiv)

Özbek güvenlik güçleri Kırgızistan sınırında ateş açtı: Üç ölü

Özbek güvenlik güçleri Kırgızistan sınırında ateş açtı: Üç ölü

Kırgızistan-Özbekistan sınırında Özbek sınır güçlerinin açtığı ateş sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
Politika
6 Mayıs 2022
Feyzabad'daki Afgan askerleri

Tacikistan Afgan sınırına 20 bin asker gönderiyor

Tacikistan Afgan sınırına 20 bin asker gönderiyor

Taliban'dan kaçan yaklaşık bin Afgan askerin Tacikistan'a sığınması üzerine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afganistan sınırına 20 bin asker gönderme emri verdi.
Çatışmalar
6 Temmuz 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Alman askerleri

Almanya askerî liderliğe hazır mı?

Politika
5 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin

Erdoğan Putin'den gaz indirimi bekliyor

Erdoğan Putin'den gaz indirimi bekliyor

Politika
15 saat önce
Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'ı 11 Ocak 2021 tarihinde Kremlin'de ağırlamıştı

Azerbaycan-Ermenistan krizinin arka planında ne var?

Azerbaycan-Ermenistan krizinin arka planında ne var?

Politika
19 saat önce
Jean-Luc Godard 91 yaşında hayatını kaybetti

Usta yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Usta yönetmen Jean-Luc Godard hayatını kaybetti

Kültür
21 saat önce
Musa Anter

Musa Anter davasında zaman aşımına 7 gün kaldı

Musa Anter davasında zaman aşımına 7 gün kaldı

Hukuk ve Adalet
21 saat önce

Ukrayna'nın yeniden inşası kaça mal olacak?

Ukrayna'nın yeniden inşası kaça mal olacak?

Ekonomi
22 saat önce
TBMM Genel Kurulu

Yeni yasama dönemi, seçim paketiyle mi başlayacak?

Yeni yasama dönemi, seçim paketiyle mi başlayacak?

Ekonomi
13 Eylül 2022
Ana sayfaya dön