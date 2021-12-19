Kınık'ta maden ocağındaki patlamada 35 kişi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen maden kazasında 35 kişi yaralandı. Kınık Kaymakamlığından yapılan açıklamada "İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur" denildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de maden göçüğünde kalanlarının tümünün tahliye edildiği, ölen ya da ağır yaralı vatandaşın olmadığı kaydedildi. Açıklamada "Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" bilgisi paylaşıldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş'ye ait kömür ocağında patlama meydana gelmiş ve patlama nedeniyle madende göçük oluşmuştu. Madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı belirtildi.

DW/EC, BÖ

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