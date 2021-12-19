Kınık'ta maden ocağında kaza

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen maden kazasında 56 kişinin yaralandığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Köşger, "Kınık ilçemizdeki maden kazasında toplam 56 vatandaşımız hastanelere başvurmuş, bunların 43’ü hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 12’si ilimiz hastanelerinde, 1’i Soma’da olmak üzere 13 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup hayati tehlikeleri yoktur" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık'ta meydana gelen maden kazası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nca soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

Dün Kınık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur" denilmişti.

Maden şirketinden açıklama

İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş'ye ait kömür ocağında göçük oluştu. Şirket kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde, çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız dahil toplam 45 kişi etkilenmiştir. 3 ayrı hastaneye sevk edilmiş arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir, 10 arkadaşımızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır."

Soruşturma başlatıldı

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Açıklamada, "Sorumlular hakkında Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kınık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup soruşturma titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

DW/EC, BÖ

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