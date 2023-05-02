Kılıçdaroğlu'nun dark web suçlamasına Altun'dan yanıt

İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve bazı çalışanlarının "dark web ile anlaşma yapmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile üç çalışanına yönelik dark web uyarısına yanıt geldi.

Altun, Kemal Kılıçdardoğlu'nun sosyal medya hesabından "Son uyarı" notuyla yaptığı paylaşımındaki, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar" ifadesine Twitter hesabından verdiği yanıtta, CHP liderini "dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmekle" suçladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi Fotoğraf: picture-alliance/AA/E. Elaldi

Altun, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımındaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Altun mesajında şöyle dedi:

"… Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez."

"Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir"

Altun mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir. Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 Mayıs'ta yapılacak seçimleri işaret ederek, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" demişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Altun ve ekibini dark web ile işbirliği yapmaya çalışmakla suçluyor. Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Cambridge Analytica nedir?

Cambridge Analytica 2014 yılında İngiliz SCL Group tarafından kuruldu ancak 4 yıl sonra iflasını açıkladı. Merkezi ABD, New York'ta bulunan şirket tüketici araştırmaları yürütüyor. Veri setlerinin yardımıyla, reklamları insanlara çok hassas bir şekilde uyarlamayı ve kişiselleştirilmiş, uygun bir yaklaşım bulmayı mümkün kılması beklenen kişilik profilleri oluşturuyor. Bunları yaparken hem kurumsal müşterileri hem de seçim kampanyasındaki politikacıları hedefliyor. Şirketin web sitesinde "Seçmenlerinizi buluyor ve onları harekete geçiriyoruz" deniyor. Şirket ABD seçim kampanyasındaki rolüyle tanındı. Çalışmalarının Donald Trump'ın seçilmesine yardımcı olduğu söyleniyor. Daha önce de Teksas Senatörü Ted Cruz için çalışmış ve onun adaylığına yardımcı olmuştu. CEO Alexander Nix'e göre şirket İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde yürütülen Brexit kampanyası leave.eu'ya da "süper destek" sağladı.

DW/TY,EC

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