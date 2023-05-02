  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Silas Stein/imago images
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'nun dark web suçlamasına Altun'dan yanıt

2 saat önce

İletişim Başkanı Altun, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve bazı çalışanlarının "dark web ile anlaşma yapmaya çalıştığı" iddiasını yalanladı.

https://p.dw.com/p/4QmLw

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile üç çalışanına yönelik dark web uyarısına yanıt geldi.

Altun, Kemal Kılıçdardoğlu'nun sosyal medya hesabından "Son uyarı" notuyla yaptığı paylaşımındaki, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar" ifadesine Twitter hesabından verdiği yanıtta, CHP liderini "dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmekle" suçladı. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdiFotoğraf: picture-alliance/AA/E. Elaldi

Altun, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımındaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Altun mesajında şöyle dedi:

"… Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez."

"Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir"

Altun mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir. Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır. Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki 'profesyonellerin' elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır. Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 Mayıs'ta yapılacak seçimleri işaret ederek, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!"  demişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Altun ve ekibini dark web ile işbirliği yapmaya çalışmakla suçluyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Altun ve ekibini dark web ile işbirliği yapmaya çalışmakla suçluyor.Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Cambridge Analytica nedir?

Cambridge Analytica 2014 yılında İngiliz SCL Group tarafından kuruldu ancak 4 yıl sonra iflasını açıkladı. Merkezi ABD, New York'ta bulunan şirket tüketici araştırmaları yürütüyor. Veri setlerinin yardımıyla, reklamları insanlara çok hassas bir şekilde uyarlamayı ve kişiselleştirilmiş, uygun bir yaklaşım bulmayı mümkün kılması beklenen kişilik profilleri oluşturuyor. Bunları yaparken hem kurumsal müşterileri hem de seçim kampanyasındaki politikacıları hedefliyor. Şirketin web sitesinde "Seçmenlerinizi buluyor ve onları harekete geçiriyoruz" deniyor. Şirket ABD seçim kampanyasındaki rolüyle tanındı. Çalışmalarının Donald Trump'ın seçilmesine yardımcı olduğu söyleniyor. Daha önce de Teksas Senatörü Ted Cruz için çalışmış ve onun adaylığına yardımcı olmuştu. CEO Alexander Nix'e göre şirket İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde yürütülen Brexit kampanyası leave.eu'ya da "süper destek" sağladı.

DW/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kılıçdaroğlu'nun dark web suçlamasına Altun'dan yanıt

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İşten çıkartılan işçilerin eylemi (Fotoğraf: Arşiv)

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

1 Mayıs'tan seçime: İşçi önce demokrasi istiyor

Politika23 saat önce
Sör Tim Berners-Lee'nin ilk World Wide Web'i tasarladığı NeXT bilgisayarı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

World Wide Web 30 yıl önce kullanıma açıldı

Teknoloji30 Nisan 2023
Tunceli kent merkezinde CHP'nin bayrakları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Tunceli'de Kılıçdaroğlu heyecanı

Politika30 Nisan 2023
Sivil Platform lideri Donald Tusk

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Polonya'da yaklaşan seçimler: Muhalefet iktidarın hedefinde

Politika29 Nisan 2023
Almanya'da sandıklar 27 Nisan Perşembe günü açıldı

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Almanya'daki Türk seçmenler kime, neden oy veriyor?

Politika29 Nisan 2023
Isar 2 nükleer santrali

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Almanya'nın nükleer atıklarına ne olacak?

Doğa ve Çevre29 Nisan 2023
Ana sayfaya dön