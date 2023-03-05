Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanıyor

Altılı olarak yola çıkan ancak İYİ Parti'nin itirazları sonrası beşli olarak yola devam etme kararı alan muhalefet partileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamak için toplanacak.

"Millet İttifakı" geçen hafta yaşadığı aday krizinin ardından yoluna altılı değil beşli olarak devam edecek. 6 Mart toplantısında ise hem aday hem de geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

Akşener'siz toplantı

2 Mart toplantısında beş liderin Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaşması ancak İYİ Parti'nin anket yapılması, yapılan anketlerde önde olduğu ifade edilen Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'tan herhangi birinin aday olması çağrısı sonrası masada çıkan kriz çözülemedi. Beş lider 4 Mart'ta toplanarak, "Milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır" mesajı verdi. İYİ Parti'den de Akşener'in toplantıya katılmayacağı açıklaması geldi.

Kılıçdaroğlu açıklanacak

Beşli Masa, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'da toplanarak hem ortak adayı hem de geçiş sürecinin yol haritasını ele alacak ve kamuoyuna açıklayacak. Millet İttifakı'nın adayının artık, açıklandığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu olması da kesinleşti.

Beşli masa toplantısında, İYİ Parti'nin masadan ayrılsa da seçmenine ve partiye çağrı yapılması da ele alınacak. Bu çağrının adaya destek verilmesinin ötesinde parlamenter sistem hedefi için süreçte birlikte hareket etmeyi de içeren bir çağrı olabileceği ifade ediliyor. Her ne kadar adayda uzlaşılamasa da masanın bugüne kadar parlamenter sisteme geçiş süreci, anayasa değişikliği ve muhalefetin seçimi kazanması halinde atılacak adımları içeren üç ana uzlaşı konusu bulunuyor. Beşli Masa'da bu üç belgeye de sahip çıkıldığı mesajı verileceği kaydediliyor.

Geçiş süreci nasıl olacak?

Daha önce ele alınan geçiş sürecine dair taslakta "istişare", "uzlaşı" ve "yönetişim" mesajı yer alıyor.

Seçilen cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisini sonlandırması da gündemde. Ancak bu konuda masada farklı görüşler var. Cumhurbaşkanının geçiş süreci boyunca partili olabileceği ancak daha sonra yapılacak düzenlemelerin ardından partisini bırakabileceği kaydediliyor. Konunun toplantıda netleştirilerek ilgili mesajın verilmesi de beklentiler arasında.

Beşli Masa'nın seçimi kazanıp ve Cumhurbaşkanı Hükümeti kurabilmesi ihtimali nedeniyle kabine dağılımı da yol haritasının önemli başlıklarından olacak. Kabinede beş partiye de birer bakanlık verilecek, diğer bakanlıklar ise oy dağılımlarına göre değerlendirilecek.

Beşli Masa'nın 6 Mart toplantısına Saadet Partisi ev sahipliği yapacak Fotoğraf: FEYYAZ BOZKURT/Saadet Partisi

Geçiş süreci programı taslağına göre atamaların tamamı cumhurbaşkanınca yapılmayacak. İkili ve üçlü kararnameler geri gelecek. Bakanlar ilgili birimlere atamaları kendi yapacak.

Mevcut Anayasa gereği atamalarda sorumluluk ve yetki cumhurbaşkanında. Anayasa değişmeden bazı adımların atılamayacağı da kamuoyuna deklare edilecek ve cumhurbaşkanının mevcut anayasa içerisindeki yetkilerini kullanacağı duyurulacak. Ancak bu yetkileri kullanırken "istişare mekanizmasını işleteceği"ne dikkat çekilecek.

Kılıçdaroğlu ziyaretlere başlayacak

Beşli Masa, seçim kararı alınmasından sonra resmi olarak "ittifak" olacak. Adının yine "Millet İttifakı" olarak devam edip etmeyeceği de 6 Mart toplantısında ele alınacak. Masanın genişleyip genişlemeyeceğine dair tartışmalar üzerine CHP'li bir kaynak, "Masa beşli olarak devam eder ancak cumhurbaşkanı adayı tüm partilerle görüşür" dedi.

Bu süreçte adayın açıklanması sonrası Kılıçdaorğlu'nun AKP ve MHP hariç Meclis'te olan ve olmayan tüm partilere ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Liste çalışmasına revize

Beş parti seçimlerde nasıl bir liste ile girileceğine dair çalışmayı da revize edecek. Daha önce yapılan çalışmada altılı olarak yapıldığı için yeni bir çalışma yapılacağı ve liderlere sunulacağı bildirildi.

Partilerin kendi logosu ile seçime girmesi için en az 41 seçim bölgesinde liste çıkarması gerekiyor. Bu durumda "en az 300 vekil" parolasıyla hareket eden Beşli Masa, il il, bölge bölge hangi partinin hangi listede yer alacağını belirleyecek.

Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat partiden bazı isimlerin CHP listelerinden de seçime girebileceği ifade ediliyor. Bu durumda 50'yi aşkın ismin CHP listesinden seçime gireceği iddia edildi. CHP'li kaynaklar bunu doğrulamazken çalışmanın sürdüğüne dikkat çekti. CHP listelerinden girecek isimler CHP içinde ve teşkilatlarında da rahatsızlığa yol açabilecek düzeye gelebilir. Bu nedenle çalışmanın hassas sürdürülmesi hedefleniyor.