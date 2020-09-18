 Kılıçdaroğlu′ndan TTB′ye destek ziyareti | TÜRKİYE | DW | 22.09.2020

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye destek ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "kapatılmalı" çağrısı yaptığı Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ederek hükümetin Covid-19 politikasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "kapatılmalı" çağrısıyla gündeme gelen Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) destek ziyaretinde bulundu.

Sağlıkçıların "Halkın sağlığı tehlikede, gerçekten bir fırtına geliyor. Önlem alın" dediğini belirten Kılıçdaroğlu "Vay sen misin önlem al diyen? E kim diyecek bunu? Olayı yaşayan, olayla mücadele eden, hayatını feda eden kişiler itiraz etmeyecek de hükümeti, Saray'ı uyarmayacak da kim uyaracak?" sorusunu yöneltti.

Fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının gerçekleri söyledikleri için suçlu ilan edildiklerini, TTB'nin kapatılmasının gündeme getirildiğini  belirten Kılıçdaroğlu, "Gerçekler acıdır ama siyasetçinin asıl tahammül etmesi gereken gerçektir ve sorgulaması gereken de gerçektir. Neden bu tablo Türkiye'nin önüne kondu? Bunu da sorgulaması lazım" diye konuştu.

"Hayatımda duyduğum en saçma söz"

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin TTB'yi terörle ilişkilendirmesi ve kapatılmasını talep etmesiyle ilgili bir soruyu da "Covid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz" diye yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, TTB'nin moral bozduğuna yönelik görüşlerle ilgili soruya ise "Gerçekler dillendirilmeli ve söylenmeli ki, siyaset kurumu ona göre önlem alsın. Eğer olayın bütün ağırlığını yaşayan olayı toz pembe gösterirse o zaman sorumluluğunun gereğini yerine getirmemiş olur" yanıtını verdi.

"Asıl suçlu dinlemeyenlerdir"

TTB ve sağlık çalışanlarının Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi gibi taleplerinin karşılanması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, " Gönül şunu isterdi: Madem ki tek adam yönetimi var Türkiye'de, tek adamın sağlık çalışanlarını, Türk Tabipleri Birliği'ni, Türk Eczacılar Birliği'ni, Hemşireler Birliği'ni… bunları davet edip dinlemesi gerekirdi. Hangi sorunla karşılaşıyorsunuz, hangi önlemleri almamız gerekir, nerede bir eksiğimiz var diye sorması gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Niçin? Oradan oturup ahkam kesmek kolay. İnsanları suçlamak kolay. Asıl suçlu dinlemeyenlerdir" diye konuştu.

Hükümetin başlangıçta koronavirüsle mücadelede gerekli kısıtlayıcı önlemler aldığını ve kendilerinin de bu önlemlere destek verdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ancak bu kararların işsizlik, yoksulluk gibi etkilerine hazırlıklı olunmadığı, işsizlere destek, esnafa kira yardımı gibi adımların atılmadığını söyledi.

Hükümetin "insan hayatı değil ekonomi önemlidir" diyerek fırtınanın başlangıcı için düğmeye bastığını söyleyen Kılıçdaroğlu, devletin açıkladığı verilerin doğruları yansıtmadığını belirterek "Devlet yalan söyler mi?" sorusunu yöneltti.

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TTB: Resmi sayılar gerçeği yansıtmıyor

"Güven yerle bir edildi"

Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili olarak da "Başlangıçta açıklamalarıyla güven verdi. Fakat o da daha sonra 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla…' diye başlayınca güven tamamen yerle bir edildi. Sayın Cumhurbaşkanı Bilim Kurulu sözcüsü değil, doktor değil. Nasıl oluyor da talimatının gereğini siz yerine getiriyorsunuz? Sağlık işi bu" tepkisini gösterdi.

TTB'nin salgına dair duyarlılığın ve tedbirlerin artırılması için 14-18 Eylül 2020 tarihlerini  "Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası" ilan etmesinin ardından MHP lideri Bahçeli TTB'nin kapatılması çağrısı yapmıştı. Bahçeli, "TTB korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır…Bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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