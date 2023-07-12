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Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı'na Can Atalay çağrısı

2 saat önce

Can Atalay'ı ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu Kurtulmuş'tan Adalet Bakanlığı'na yazı yazmasını istedi.

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TİP milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık TBMM'deki yemin törenine Can Atalay'ın fotoğrafıyla katılmıştı.
Fotoğraf: ANKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ziyaret sonrasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

"'Efendim 'TBMM'nin iradesi belli oldu' diye sayın Başkan açıklama yapmış" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim sayın Başkan'dan beklediğim şudur: Benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir karar var. O kararı alacak. Üstüne bir dilekçe yazacak. Bu Anayasa Mahkemesi kararının süratle yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak. 'Yani ben yerimde oturayım, milletvekili içeride tutuklu ama efendim ben de buraya gelmesini istiyorum…' Ne demek istiyorum? Oraya gelmek zorunda ve bunun için mücadele edecek kişi, bir numaralı aktörün de TBMM Başkanı olması gerekiyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: ANKA

"Hakkında herhangi bir mahkeme kararı söz konusu değil"

Can Atalay'ın hükümlü değil tutuklu olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Yani herhangi bir mahkeme kararı hakkında söz konusu değil. Kendisi şu anda tutuklu, tutuklu olduğu zaman milletvekili seçilmek için dilekçesini veriyor; ilgili savcılıktan bir sabıka kaydı alıyor; hiçbir sabıkasının olmadığı yönünde cumhuriyet savcılığından aldığı yazıyı Yüksek Seçim Kurulu'na götürüyor; YSK'da 11 yargıç sayın Can Atalay'ın milletvekili olmaya hakkının olduğunu onaylıyorlar. Sayın Atalay da Hatay'dan milletvekili adayı olarak adaylığını koyuyor ve seçiliyor" diye konuştu.

"Şimdi TBMM'ye gelip yemin etmesi gerekiyor" diye devam eden Kılıçdaroğlu, "TBMM'de ismi okunuyor. Kendisi orada olmadığı için yemin edemiyor. Arkasından Can Atalay yine TBMM’de bütün milletvekillerinin oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçiliyor. Yahu Allah aşkına bu nasıl bir uygulamadır? Bu nasıl bir yargıdır? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Can Atalay hapiste. TBMM'de görev yapan milletvekilleri Can Atalay'ı İnsan Hakları Komisyonu’na seçiyorlar. Can Atalay yine hapiste" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Buraya gelişimizin temel nedeni TBMM iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Hiç kimse bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini TBMM'nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile hukukçu milletvekilleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti.

DW / EC, BK

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