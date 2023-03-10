Kılıçdaroğlu'ndan seçim kararı değerlendirmesi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kararına ilişkin olarak "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dördüncü kez afet bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, çadırkent ziyaretleri sırasında; bir basın mensubunun sorusu üzerine TBMM Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin yenilenmesi yönündeki kararı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hayırlısı olsun, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun.”

Erdoğan seçim kararını imzaladı Fotoğraf: Burhan Ozbilici/AP Photo/picture alliance

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararını imzaladı. Böylelikle Türkiye'de resmen seçim süreci başlamış oldu. 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili seçimleri de yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimlerin 28 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

ANKA,DW/BÖ,TY