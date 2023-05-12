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Fotoğraf: Serhat Zafer/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya açıklaması: Kanıtımız var

1 saat önce

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'yı seçime müdahale girişimiyle suçladığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili, "Elimizde kanıt olmasa böyle bir tweet atmayız" dedi. Rusya iddiayı yalanlamıştı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecine müdahale amacıyla dolaşıma sokulan "montaj, kumpas, Deep Fake içerik ve kasetlerin" arkasında Rusya'nın bulunduğu iddiasıyla ilgili Reuters haber ajansına konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu yönde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama Rusya  tarafından yalanlanmıştı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu  sosyal medya paylaşımını neden yaptığına ve buna ilişkin elinde somut kanıt olup olmadığına ilişkin soruya, "Olmasa böyle bir tweet atmayız" şeklinde cevap vererek şöyle devam etti: "Başka bir ülkenin bizim seçimimize bir partinin lehine müdahale etmesi asla ve asla doğru değil. Bunu bütün dünyanın bilmesini istedim. O nedenle açık ve net tweet yoluyla bu çağrıyı yaptım."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü paylaşımında "Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin suçlamaları reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov "Bu açıklamaları güçlü bir biçimde reddediyoruz" diyerek "Resmi olarak açıklıyoruz: Herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" dedi.

"Eğer birisi Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi iletmişse, onlar yalancıdır" diyen Peskov Moskova'nın Ankara ile ilişkilere büyük değer verdiğini söyledi. Peskov "Türkiye'nin karşı karşıya olduğumuz bir dizi bölgesel ve küresel soruna ilişkin son derece sorumlu, egemen ve iyice düşünülmüş bir pozisyonu var" diye konuştu.

Rusya ile ilişkiler

Kılıçdaroğlu, Reuters'a yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerine atıfta bulunarak Moskova ile ilişkilerde dengeyi gözeteceğinin de sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu "Dostluklarımızı bozmadan ama bizim iç işlerimize müdahaleyi de kabul etmeden bir yol, bir çerçeve çizmek istiyoruz. Onu da kamuoyuna gayet açık ve net açıkladık zaten" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasında barış girişimi

Pazar günü seçim yarışında galip gelmesi halinde Ukrayna ve Rusya arasında bir barış girişimi başlatacağını da aktaran Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarını işgal etmesini asla doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, Rusya ile Ukrayna'nın barışmasının hem Türkiye hem de dünya açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Dış politika

NATO'nun genişlemesine de olumlu katkı vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Dış politikayı oturtacağımız temel bellidir yani. İçeride de, dışarıda da barış eksenli bir dış politika, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir dış politika. Burada önceliğimiz bizim çıkarlarımız, önceliğimiz uygar dünyayla beraber olmak, beraber hareket etmek" diye konuştu.

rtr / SSB, BK

 

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