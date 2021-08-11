 Kılıçdaroğlu’ndan ″provokasyon″ uyarısı | Türkiye | DW | 11.08.2021

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Türkiye

Kılıçdaroğlu’ndan "provokasyon" uyarısı

CHP lideri, sığınmacılar tartışmasında kamuoyuna itidal çağrısı yaptı. Ankara’da bir kişinin öldüğü kavga ile ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde Türkiye'de Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden "provokasyon" yapıldığını belirterek kamuoyuna itidal çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Halkım” diye başladığı Twitter' mesajında, "Son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Göndere Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin 'CHP'ye karşı birleşelim' çağrıları, saldırı ve ölümler… Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz; ve tabii ki bunu aklıselim ile yapacağız. Davul zurna ile uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin" ifadelerine yer verdi.

Dünyada en çok sığınmacıyı kabul eden ülke konumundaki Türkiye'de son haftalarda giriş yapan Afganların sayısının hızla artması kamuoyunda ve siyasette büyük tartışmalara yol açıyor.

İki şüpheli tutuklandı

Son olarak dün akşam Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir parkta, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında çıkan bir kavgada yaralanan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kavgayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.A.A ve A.M.A'nın Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklandıklarını açıkladı.

Başsavcılık ayrıca sosyal medyada konu ile ilgili yapılan ve "halk arasında endişe, korku ve paniğe yol açan" paylaşımlara ilişkin de ayrı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği, daha öncesinde yaptığı açıklamada "2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer vermişti.

DW, ANKA/ DA, BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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