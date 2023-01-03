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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: picture alliance/abaca/E. Aydin
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan MHP'ye Sinan Ateş suçlaması

6 saat önce

Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden MHP'yi eleştirerek, "kendi evladına dahi sahip çıkamıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması konusunda da açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin bugünkü grup toplantısında, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olarak "Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz" dedi. MHP ve AKP'yi sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Bize duyuruyorlar. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saray'dan tık yok. Saray'ın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezden gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler" şeklinde konuştu.

"Biz CHP olarak buna izin vermeyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, olay aydınlanıncaya kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

İmamoğlu konusunda iktidara uyarı

Kılıçdaroğlu, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararının ardından İBB'ye yönelik terör soruşturmasının da gündeme gelmesine dair açıklamalar da yaptı. "Muhalefetin kazandığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ni yaptıkları kumpaslarla ele geçirmek istiyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, işi "kayyuma kadar götürme hevesinde" olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atama aptallığına girişirlerse; bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa, kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin! Sakın bu hataya düşmesinler, cehennemin kapılarını açarlar, hiç kimse için iyi olmaz!" şeklinde konuştu.

DW/JD, BÖ

 

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