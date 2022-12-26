Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul için seçim çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul ve Yalova için seçime gidilmesi çağrısında bulunarak, "En güçlü irade milletin iradesidir. Yüreğin yetiyorsa gel" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu internet sitelerinin temsilcileri ile yıl sonu değerlendirmesi için düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili devam eden yargı sürecinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul ve Yalova için hemen seçim yapılması çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Eğer sen gerçekten millet iradesine ve demokrasiye inanıyor ve güveniyorsan, kurşun askerlerini geri çek. Yani etkilediğin yargıcından bürokratına bir kez, geri çek. İkincisi; anayasayı süratle değiştirelim, biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz."

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "yargıyı sopa olarak kullandığını ve bunun millet tarafından görüldüğünü" de ifade ederek, İstanbul için çağrısında bulunduğu seçimin üç bilirkişi raporuna rağmen hâlâ görevine başlatılmayan Yalova Belediye Başkanı için de yapılmasını istedi.

Yalova'nın CHP'li belediye başkanı Vefa Salman, göreve gelmesinin ardından yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2020’de görevinden uzaklaştırılmıştı. Salman, yolsuzluk iddialarını kendisinin ihbar ettiğini ancak suçlananın kendisi olduğunu belirterek, göreve iadesini istiyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nu grup toplantısına davet etmişti Fotoğraf: ANKA Agentur

CHP lideri Erdoğan'a hitaben "Demokrasiye inanıyorsan ve Ekrem Bey'in eğer yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklare etmek istiyorsan, gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Yüreğin yetiyorsa gel" diyerek, hukukun askıya alındığı bir dönem içinde olunduğunu kaydetti.

"Erdoğan seçimi kaybedeceğini anlarsa aday olmayabilir"

Kılıçdaroğlu, sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçiminde adaylık durumu ile ilgili de konuşarak, Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini anlaması durumunda aday olmayabileceğini savundu.

"Erdoğan seçimi kaybetmek istemez. Seçimi kaybedeceğini anladığı an (Ben girecektim ama YSK izin vermedi) diyerek kendini mağdur göstermeye çalışacak. Ama istediği mağduriyeti yaratamayacak çünkü YSK'nın onun emrinde olduğunu biliyoruz. Adaylık süreci öncesinde kaybedeceğini yüzde yüz anladığı zaman aday olmayacaktır. Bunu sadece biz değil yakın çevresi de söylüyor."

Bu arada Kılıçdaroğlu, yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir erken seçime kendilerinin destek vermeyeceğini de kaydetti.

Konuyla ilgili olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kılıçdaroğlu'nun söz vermesi üzerine "Nisan başına kadar yapılacak seçimi erken seçim görür, 'evet' deriz. O tarihten sonra yapılacak seçim tamamen AKP'nin siyaset mühendisliğinin sonucu olacak bir seçimdir. O zaman kendi göbeklerini kendi kessinler" dedi.

"Sorun aday değil, sistem sorunu"

Kılıçdaroğlu, altılı masanın ortak adayının kim olacağı ile ilgili tartışmaların da hatırlatılmasına karşılık, "Sorun cumhurbaşkanlığı ve adayın kim olacağı değil, sorun sistem sorunu. Bizim niyetimiz sistemi değiştirmek. Çünkü var olan sistem felaket getirdi" diye konuştu.

Altılı masa liderleri 5 Ocak'ta yeniden bir araya gelecek Fotoğraf: DHA

Altılı masada şimdiye kadar ortak aday konusunun hiç açılmadığını belirten CHP lideri, 5 Ocak'taki toplantıda hükümet programı ve geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışacaklarını kaydetti.

Ortak aday belirlenmediği sürece toplumda bir kötümserlik mi yayıldığının sorulmasına karşılık da Kılıçdaroğlu, "Negatif etki yaratan sizsiniz. Biz değiliz. Sarayın medya üzerindeki baskısı, sarayın baskısı. Biz onlara göre mi belirleyeceğiz adayımızı? Adaydan çok daha önemlisi sistem sorunu. Türkiye bu algının içine özellikle sokuluyor" diye konuştu.

Erdoğan ve çevresinin seçim sürecini kişi ekseninde götürmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, adayın kim olacağı ile ilgili tartışmaları eleştirerek, "Kurallardan vazgeçtik, kendimize bir kral arıyoruz. Ama biz kral değil, kural istiyoruz. Bunun da geniş kitlelere ulaştırılması lazım. Toplum doğal olarak sürekli bu noktaya itildi. Hangi kanalı açarsanız bu yönlendirmeyle o kanalların hareket ettiğini üzülerek görüyorum. Memleket batmış, kralı nerden bulabiliriz? Biz kurtarıcı kral aramıyoruz, biz demokrasi arıyoruz" diye konuştu.

Altılı masada İYİ Parti ile CHP arasında bir sorun olmadığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, Saraçhane mitinginden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna "Herhangi bir sorunumuz yok Sayın Akşener'le. Görüşüyoruz tabii, kavga etmedik ki" yanıtını verdi.

"Erdoğan altılı masa dağılsın diye uğraşıyor"

Kılıçdaroğlu, altılı masanın dağılabileceği yönündeki kaygıların anımsatılması üzerine, Erdoğan'ın altılı masanın dağılması için çaba gösterdiğini de savunarak, şöyle konuştu:

"Niye dağılsın? Dağılması için Erdoğan her şeyi yapıyor. Bunların hiçbirine inanmayın. Hepimiz gayet sağduyuyla hareket ediyoruz. Niye dağıtalım. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Masanın dağılma şansı yok. Bizim altı liderin göstereceği aday kazanacak. Sağduyuyla hareket edeceğiz ve bu aday kazanacak."

Çoklu adayın gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu bu ihtimale kapıyı tam kapatmayarak, "Bu konu görüşülmedi ama her olasılık olabilir. Benim düşünceme göre tek adayla seçime gitmek ve seçimi almak lazım. Ama bu konu altılı masada hiç gündeme gelmedi. Bir şey söylemem diğerlerinin iradesine ipotek koymak olur" dedi.

"Anayasa değişikliği konusunda altılı masada karar alınacak"

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın başörtüsü ve ailenin korunması ile ilgili sunduğu anayasa değişikliği konusunda altılı masada bir karar alacaklarını belirterek, AKP'nin muhalefet partileriyle yeniden görüşmek için randevu talep ettiğini de belirtti.

CHP'nin başörtüsü konusunda kendi kalesine gol attığı eleştirilerini doğru bulmadığını da söyleyen Kılıçdaroğlu, "Teklifimiz gayet açık. Kadının kılık kıyafetiyle ilgili karar siyasetçiler tarafından verilemez. Bunu Erdoğan yeniden başörtüsünü istismar edecek sürece sokmak istiyor, biz buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.