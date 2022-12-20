Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na: Baba-oğul gibiyiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nu TBMM’deki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için "Biz baba-oğul gibiyiz. Ona sahip çıkmak boynumun borcudur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu TBMM'deki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu daha sonra beraberlerindeki heyetle haftalık grup toplantısının yapılacağı salona geçti.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "Baba-oğul" ilişkisi içinde olduklarını belirterek,

"Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği bir şeyi ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez" dedi.

İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "Saray Mahkemeye müdahale etti" sözleriyle değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Önce düzmece bir dava açtılar. Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti. Asla çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile "baba- oğul" ilişkisi içinde olduklarını söyledi Fotoğraf: ANKA Agentur

Süleyman Soylu'ya ağır eleştiri

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da eleştriler yönelten CHP lideri, "Bir bakıyoruz o da cesaretlenmiş. Neymiş, 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış, sen kimsin, Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Sen atamayla gelmişsin, o seçimle gelmiş. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğarız sizi boğarız" diye seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler" dedi.

İmamoğlu grup toplantısının ardından Kılıçdaroğlu bitlikte makam odasına geçerek bir süre görüştü. Çıkışta gazetecilerin, Kılıçdaroğlu'nun "baba-oğul" benzetmesine ilişkin sorusuna, "gurur duydum" karşılığını verdi.

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