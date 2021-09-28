Kılıçdaroğlu’ndan HSK'nın terfi kararına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmeyen Hâkim Akın Gürlek'i terfi ettirmesine tepki gösterdi.

Bilecik Bozüyük'te muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Hakimi bir siyasi partinin genel başkanı tayin edemez. Ben dahi olsam yetkili yerde bir partinin genel başkanı olarak hakim tayin edersem benimle aynı görüşte olmayan kişi o hakime asla güvenemez" diye konuştu.

"Bugüne kadar siyasi parti genel başkanları hakim tayin etmezlerdi, şimdi tayin ediyorlar, Nasıl güveneceğiz adalete" diyen Kılıçdaroğlu "AYM Başkanı 'AYM kararları herkesi bağlar' diyor. En aşağıdaki hakim, 'AYM kararını tanımam' diyor. Olay yeniden büyüyor, AYM yeniden karar alıyor ve uygulanıyor. Bir hakim siyasi otorite tarafından atanmışsa, o otoriteyi rahatlatmak için AYM kararını uygulamıyorsa HSK, 'AYM kararını uygulamayanı terfi ettirmeyeceğim' diyor. Ne oldu; daha dün AYM kararını uygulamayan hakimi tarfi ettirdiler" diye konuştu.

Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberiyle kamuoyuna yansıyan olayda HSK, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği hak ihlali kararını yok sayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Akın Gürlek'i "birinci sınıf hakimliğe" terfi ettirmişti.

Bu karar HSK'nın "AYM'de ihlale neden olan terfi edemez" şeklindeki ilke kararıyla çelişti. Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından ise 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Akın Gürlek, muhaliflerle ilgili tartışma yaratacak hapis cezası kararlarına da imza atmıştı.

ANKA, DW / EC, BÖ

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