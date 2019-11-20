Kılıçdaroğlu’ndan hükümete kayyum eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’de partisince düzenlenen CHP'li belediye başkanları toplantısında çok sayıda HDP'li belediyeye kayyum atanmasını eleştirdi. Demokratik bir seçimle iş başına gelen belediye başkanlarının demokrasiyle bağdaşmayan yöntemlerle görevlerinden alındığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu demokrasi değil, demokrasiye indirilen darbedir, halkın iradesine indirilen darbedir" dedi.

Seçilen belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasının AKP'nin hukuksuz uygulamalarından biri olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Siz beğenmediğiniz bir partinin belediye başkanlarını neredeyse topluca görevlerinden alıyorsunuz, yerlerine kayyum atıyorsunuz. Kim? Atamayla gelen birisi. Sormak gerekiyor iktidar yetkililerine, sandığı niye koydunuz oralara? Sandığı koymasaydınız. Hadi belediye başkanını aldınız. Belediye Meclisi var. Belediye Meclisi otursun bir belediye başkanı seçsin. Bu demokrasi. Ona bile izin vermediler" diye konuştu.

HDP'nin adını zikretmedi

Görevden alınan belediye başkanlarının bağlı oldukları HDP'nin adını zikretmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler belediye başkanı olarak seçildiniz. Savcılıktan kâğıt aldınız. Yüksek Seçim Kurulu'na gitti dosyalarınız. YSK hiçbir sakınca yoktur, belediye başkanı adayı olabilirler dedi. Belediye başkanı adayı olarak meydanlara çıktınız, vatandaşa gittiniz. Kahve kahve, sokak sokak dolaştınız. Apartman apartman gezildi. Sadece siz değil partililer gezdi, vatandaşlar gezdi, gönüllüler gezdi, sizleri anlattılar. Ve vatandaş size güven verdi ve sizleri belediye başkanı seçti. Belediye başkanlığı koltuğuna oturttu. Ama bir gün sonra bir ilde bir vali yazıyor, bu belediye başkanını görevden alın ve kayyum atayın. Daha koltuğuna bile doğru dürüst oturmadı, daha koltuğu ısınmadı."

Kemal Kılıçdaroğlu adını zikretmediği Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) belediye başkanı seçilen kişilerin görevden alınmalarının halk iradesi ve demokrasiye darbe indirilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Hangi partiden olursa olsun, her siyasi parti doğal olarak başka bir siyasi partinin rakibidir. Ama her siyasi partinin ortak hedefleri vardır. Demokrasi gibi, insan hakları gibi, kadın-erkek eşitliği gibi, Türkiye coğrafyasında aç kimsenin yaşamaması gibi, herkesin iş güç sahibi olması gibi" dedi.

DW/TY,BK

©Deutsche Welle Türkçe