Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Milli güvenlik sorunusun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun" dedi.

''Mutfaklarda yangın var. Hangi eve giderseniz gidin. Saray'ı, dolarla ticaret yapanları ayrı bir yere koyuyorum. Dolarla devlete borç verenleri, dolarla ihale alanları da ayrı bir yere koyuyorum'' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, ''Ortak derdimiz asgari ücretle geçinenler; açlık, yoksulluk sınırının altında maaş alanlar. Bu insanlar nasıl geçinecek" diye konuştu.

"Fiyatlar artıyor ve herkes birbirini suçluyor" diyen CHP lideri, "İktidar kanadı halcileri suçluyor. Hal esnafına gittim, bizzat konuştum. Halci arkadaşları topladım ve onlarla dertleştim. Neden iktidar halcilerin üzerine bu kadar geliyor? Neden tarlada çok düşükken manavda ya da markette bu ürün bu kadar pahalıya satılıyor? Nedir bu işin gerçeği? Dediler ki: Tarımsal üretimde çiftçinin girdileri çok pahalı. İktidarın bundan haberi bile yok. Gübre, tohum, fide, sera malzemelerinin tamamı pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda" dedi.

"Bir de gıda sektörü" var diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar satarken kâr elde ederler. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki satarken zarar ediyor çünkü yarım saat sonra fiyat değişecek aldığı malın yerine yenisini koyamayacak" dedi.

"Siz kalkıyorsunuz çiftçiyi, marketçiyi, halciyi suçluyorsunuz. Dolar Türk Lirası karşısında tırmandıkça bunlar artıyor. Adam zarar mı etsin. Baskıyla mı fiyatları düşüreceksin? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin?'' söyleminde bulunan Kılıçdaroğlu, ''Sorumluluktan kaçıp sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar" iddiasını dile getirdi.

"Demokratik yollarla saray sosyetesine dersini vereceğiz"

Kılıçdaroğlu ayrıca "Demokratik yollarla bu saray sosyetesine dersini vereceğiz ve onları göndereceğiz" söyleminde bulunarak, "Yabancılardan yüksek faizle borçlanıyorsun, dolar olarak. Yabancılar parayı sana niye verir yüksek faizle terbiye etmek için. Parayı veren emri de verir. Sen şimdi bu emri alan pozisyondasın" diyen Kılıçdaroğlu "Sen dolarla vatandaşlık satıyorsun. Seni terbiye etmişler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk Lirası milli paramız iken, dolarla avroyla ihale yaptılar. Müteahhit Türk, iş Türkiye'de yapılacak, ödemeyi yapan kurum Türkiye Cumhuriyeti kurumu ama para Türk Lirası değil, yabancı para. Demek ki seni dolarla avroyla terbiye ettiler" dedi.

''Araba geçecek köprüden dolarla. Gayrı milli ve gayrı yerliler bunlar" diyen Kılıçdaroğlu "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla avroyla borç aldılar Tank palet fabrikasını bile Katar Ordusuna peşkeş çektiler. Ama onu alacağız. Bir hafta içinde alacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz" dedi.

"Dolarla ihale alanların başına çok iş gelecek. Milletin hayrına ne gerekiyorsa o gelecek" diye Kılıçdaroğlu "Bu milletin, fakirin fukaranın hakkını hukukunu sonuna kadar soracağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu grup toplantısını "Bu millet senin ne mal olduğunu öğrendi ve şunu sana söyleyeyim. Sen artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir milli güvenlik sorunusun" sözleriyle bitirdi.

DW / EC,ET

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