  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı KılıçdaroğluFotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Kaşıkçı tepkisi

2 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu Erdoğan’a "Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın" diye seslendi.

https://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flundan-erdo%C4%9Fana-ka%C5%9F%C4%B1k%C3%A7%C4%B1-tepkisi/a-61530575

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu saray ve şürekâsı onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın, topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın düşürüldüğüne de değindi. "Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız. Değer görmezsiniz" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine, "Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen, değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olma durumlarıdır. Ne olursak olalım ahlaklı olmak zorundayız" diye devam etti.

"İktidarımızda bu davalara devlet ahlakı neyi gerektiriyorsa öyle yaklaşacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin, bu milletin milli egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!" ifadelerini kullandı.

İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine 7 Nisan'da Cemal Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devredilmesine hükmetti.

DW / EC, ET

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (23.07.2017 / Cidde)

Kaşıkçı için adalet yerine, Bin Selman ile ticaret

Kaşıkçı için adalet yerine, Bin Selman ile ticaret

İstanbul’da katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, kendisi ile konuşan Banu Güven'e, "Türkiye bu davayı gözden çıkararak çok büyük bir ahlaki sorumluluktan vazgeçmiş oldu" dedi.
Türkei Banu Güven
Banu Güven
Yorum
Hukuk ve Adalet
9 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakibi Marine Le Pen, televizyon düellosunda karşı karşıya geldi - (20.04.2022)

Macron ve Le Pen TV düellosunda karşılaştı

Politika
39 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

external

HSK'dan yargıya 'istifaya davet' zorlaması

HSK'dan yargıya 'istifaya davet' zorlaması

Politika
13 saat önce
02:11 dak.
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

external

Mühendisler neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

Mühendisler neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

Teknoloji
19 Nisan 2022
10:56 dak.
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Julian Assange

Assange'ın ABD'ye iade yolu açıldı

Assange'ın ABD'ye iade yolu açıldı

Politika
18 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön