Kılıçdaroğlu'ndan "safları sıklaştırın" çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakıkında hapis ve siyasî yasak istemiyle açılan davanın 22 Kasım'daki duruşmasına katılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından görüntülü paylaştığı mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Eşbaşkanı" diye nitelendiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle savunma yapmak için 22 Kasım Cuma günü hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misakı Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren beş evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum" diye devam etti.

"Dostlar safları sıklaştırın" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayi Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp yırtıp attıysak emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım saat 14:00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacağını duyurmuştu. Çelik, "Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine savcılıklar harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davalar açmışlardı! (…) Davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisi ile... Hodri Meydan..." açıklamasında bulunmuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na destek vererek 22 Kasım'daki duruşmaya katılacağını açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız" dedi.

DW/BK,TY

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