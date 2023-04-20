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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: Erhan Ortac/Getty Images
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan "Alevi" mesajı: "Yıkmaya hazır mısınız?"

36 dakika önce

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin Alevi olduğunu belirterek gençlere "'Alevi olmaz' diyen bu sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?" diye seslendi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda kendisinin Alevi olduğunu belirterek gençlere "'Alevi olmaz' diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın?" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Alevi" notuyla yayınladığı videoda, "Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler, bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak, dünyada hak ettiğimiz yerlere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin, onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız, o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman'ım. Allah'ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem, harama, beytülmale el uzatmam" açıklamasında bulunan CHP lideri şöyle devam etti:

"Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede, her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz, bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak, hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir."

"Gelin bu eşiği hep birlikte aşalım"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili genç arkadaşım, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından, bataklığa dönüştürülen Ortadoğu'dan çekip çıkaracaksın. Ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın?" dedi.

CHP lideri sözlerini "'Alevi olmaz' diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi, kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesi hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum" diye bitirdi.

DW,ANKA/CÖ,HT

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