Kılıçdaroğlu'ndan "128 milyar dolar" tepkisi: Darbe dönemi yaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın rezervinden kaybolduğu iddia edilen 128 milyar dolara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular yöneltti.

"128 milyar dolar nerede" pankartının asıldığı kürsüde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu kürsüden defalarca '128 milyar dolar ne oldu' diye sordum. '128 milyar doları kimlere sattınız' diye sordum. '128 milyar doları hangi kurdan sattınız' diye sordum. 128 milyar doları satanların, o kararı verenlerin kimler olduğunu sordum. Defalarca her yerde sordum. Birisi 'Para kaybolmadı, para el değiştirdi' diyor. Para zaten el değiştirdi. Hırsız da bşr şeyi çalarsa mal el değiştirmiş oluyor. Ben sana zaten bunu soruyorum. El değiştirdi de nereye gitti, kime gitti? Kim vurgunu vurdu? Milyarları kim götürdü?" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın geçmişte yayımladığı bazı belgeleri gösteren CHP lideri, "Merkez Bankası daha önce sattığı dövizleri böyle tablolar halinde yapar, kendi internet sitesinde yayınlardı. Kime ya da hangi kuruma hangi fiyattan satıldığı yazardı. Şimdi bu liste yok. Listeyi niye gizliyorsunuz? Kime sağladınız bu büyük avantajları? Sen mi yoksa damadın mı bu işi halletti?" dedi.

"128 milyar Amerikan dolarından söz ediyorum. Ne oldu bu para? Tık yok. Önce 'Veznede, kasada duruyor' dedi, sonra 'Pandemide kullandık' dedi. Hepsi palavra. Yalan söylüyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun hakkını, hukukunu sormak zorundayız. Beraber, birlikte sormak zorundayız" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: 'Bana soru bile soramazsınız' diyor

CHP, Türkiye genelinde billboardlara astığı "128 milyar dolar nerede" afişleriyle de konuyu gündeme getirmişti. Ancak afişler, savcılık talimatlarıyla toplatılmıştı. Afişlerin asıldığı yerlerdeki CHP il ve ilçe başkanları hakkında da cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açılmıştı.

Bu konuya da değinen CHP lideri, "Soru sormak ne zamandan beri hakaret oluyor? Bu neyi kanıtlıyor? 20 Temmuz sivil darbesinin en temel kanıtı budur. Bir darbe dönemi yaşıyoruz. 'Bana soru bile soramazsınız' diyor. Kibire bak ya. Kimsin sen?" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bal gibi soracağım ve sen de bal gibi yanıt vereceksin. Yoksa sandıkta soracağız bunu" diye ekledi.

DW/CÖ,BÖ

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