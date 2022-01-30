Kılıçdaroğlu'ndan "çocuk" uyarısı: Kötü söz söylemeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törende tam açılışın yapılacağı sırada küçük bir erkek çocuğunu sahneye çağırdı. Çocuk Erdoğan’dan mikrofonu isteyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Bana mikrofonu verin. Arkadaşlar bu bay Kemal Cumhurbaşkanı amcam karşısında kim. O adam hain hain. Burada adam, en iyi adam. Ona oyunuzu verin” dedi.

Törende sahneye küçük bir çocuğun çıkarılması ve eline mikrofon verilmesi CHP'nin tepkisini çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun uyarısı sonrası, CHP Genel Merkezi'nden ve partinin önde gelen isimlerinden yapılan açıklamaların silindiği dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Karadeniz gezisinin son durağı olan Trabzon'da, aralarında kentsel dönüşüm projesi ile katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi, ticaret merkezi, alt geçit köprüsünün de yer aldığı yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'ye yüklenerek "CHP’nin başındaki zat da kurduğu ittifakla, etrafına topladığı kifayetsiz muhterislerle meseleye böyle bakıyor. İşte CHP kiminle yan yana, terör örgütüyle yan yana. PKK, bir terör örgütü. Onun meclisteki uzantısı da malum. Ya bunlarla el ele, kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi?" ifadelerini kullanmıştı.

ANKA,dha/BÖ,HT

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