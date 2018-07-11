 Kılıçdaroğlu’na ′Erdoğan karikatürü′ nedeniyle soruşturma | TÜRKİYE | DW | 18.07.2018

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu’na 'Erdoğan karikatürü' nedeniyle soruşturma

ODTÜ’lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan “Tayyipler Âlemi” isimli karikatürü Twitter’da paylaştığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

ODTÜ’deki mezuniyet töreni sırasında taşıdıkları pankarttaki karikatür nedeniyle tutuklanan dört öğrenciyle dayanışma göstermek için aynı karikatürü Twitter'da paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı.

AA’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında "Tayyipler Âlemi” başlıklı karikatürü kişisel Twitter hesabında paylaştığı için "cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma açtı.

Kılıçdaroğlu, Salı günkü CHP grup toplantısında ODTÜ’lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan karikatürü sosyal medya hesabında paylaşacağını belirtmiş, "O pankartların hiçbirisinde şiddet yoktur, hakaret de yoktur, ama ODTÜ’lü zekâsı vardır. O zekânın da farkına varmak için ayrıca zeki olmak gerekiyor” demişti.

Bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu karikatürü, "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” notuyla Twitter hesabından paylaştı. 

Dört ODTÜ öğrencisinin mezuniyet töreni sırasında açtıkları pankarttaki karikatür, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kedi kafalı olarak çizen karikatürist Musa Kart'a dava açılmasına tepki gösteren haftalık mizah dergisi Penguen'in kapağında yer almıştı. Penguen dergisinin "Tayyipler Âlemi" ismiyle kapağına taşıdığı karikatürün çizeri Erdil Yaşaroğlu ve dergiye 40 bin TL'lik tazminat davası açılmış, ancak dava 2006 yılında reddedilmişti. Kart da çizdiği kedi karikatürü nedeniyle önce tazminat ödemeye mahkûm edilmiş, ancak Yargıtay'ın bu kararı bozmasıyla aynı yıl dava düşmüş ve karikatürist aklanmıştı.

DW/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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