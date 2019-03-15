Kılıçdaroğlu'na cenaze töreninde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti. Kılıçdaroğlu kılınan cenaze namazının ardından burada bir grubun saldırısına uğradı.

Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak saldırıyı önlemeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri evin etrafını sararak, toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'nun bölgeden uzaklaştırılması için güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamasını beklediklerini yazdı.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce ise tweetinde saldırının “Kılıçdaroğlu’nun şahsında CHP’ye, Türkiye’nin demokrasi güçlerine ve Türk halkına karşı yapılmış, failleri ve azmettiricileri belli bir saldırı olduğu” ifadelerine yer verdi.

DHA/BW,SÖ

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