 Kılıçdaroğlu′na 100 bin liralık tazminat cezası | TÜRKİYE | DW | 04.02.2021

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası

Sakarya'daki Tank-Palet fabrikasının Katar ortaklı BMC şirketine devriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 100 bin liralık manevi tazminat çezasına çarptırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank- Palet Fabrikası’yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri nedeniyle  100 bin liralık manevi tazminat cezasına mahkum edildi.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın karar duruşmasında sanık avukatlarının daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) benzer bir konuda verdiği kararla ilgili yazılı beyanını dikkate almadı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakaret davalarına karşı AİHM’de açtığı ifade özgürlüğü davasını kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiği 'sözde Cumhurbaşkanı' sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı, ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kendisine yönelik sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'na 15 milyon dolar havale ettiklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 359 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Kasım 2019 tarihinde Sakarya Arifiye’deki Tank- Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC’ye devriyle ilgili eleştirilerine karşı 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

AİHM "ifade özgürlüğü" demişti

Ankara 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması öncesinde yazılı savunmayı sunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı başka bir davada yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM’in söz konusu olaya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdiğini hatırlattı.

Çelik savunmada, AİHM’in Kılıçdaroğlu hakkında verdiği karar varken davanın kabulünün mümkün olmayacağına vurgu yaparak, "Ancak, AİHM kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir. Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıcın, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı,  tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz” dedi.

ANKA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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