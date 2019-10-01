Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank- Palet Fabrikası’yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat cezasına mahkum edildi.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın karar duruşmasında sanık avukatlarının daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) benzer bir konuda verdiği kararla ilgili yazılı beyanını dikkate almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 26 Kasım 2019 tarihinde Sakarya Arifiye’deki Tank- Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC’ye devriyle ilgili eleştirilerine karşı 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

AİHM "ifade özgürlüğü" demişti

Ankara 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması öncesinde yazılı savunmayı sunan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı başka bir davada yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM’in söz konusu olaya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğünün ihlaline karar verdiğini hatırlattı.

Çelik savunmada, AİHM’in Kılıçdaroğlu hakkında verdiği karar varken davanın kabulünün mümkün olmayacağına vurgu yaparak, "Ancak, AİHM kararındaki bu değerlendirmelere karşın mahkeme hakiminin bu net hükümleri de hukuksuzluk yapmak pahasına aşacağı ve fahiş miktarlı tazminata karar vereceği öngörülmektedir. Hukuksuzluk yapma iradesi ile hareket eden yargıcın, AİHM Kılıçdaroğlu/Türkiye kararını, Yargıtay kararlarını tanımayacağı ve tazminata hükmedeceği görünür bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Ne var ki, hakim eliyle yaşatılmış ve yaşatılacak hukuksuzluklardan kaynaklı, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızın ve suç işleyenlerden hukuk düzleminde mutlak olarak hesap sorulmasını sağlayacağımızın bilinmesine önem atfetmekteyiz” dedi.

ANKA/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe