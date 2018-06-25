 Kılıçdaroğlu′dan Muharrem İnce açıklaması | TÜRKİYE | DW | 27.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına "yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ilişkin olarak da "Bizim bir değerimizdir" dedi.

Kemal Kilicdaroglu Vorsitzender der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP (picture alliance/abaca/E. Aydin )

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından yükselen istifa çağrılarına yanıt verdi. Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde kendisini desteklemeye gelenlere seslenen Kılıçdaroğlu "yolumuza devam edeceğiz" mesajı verdi. CHP lideri, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Önerdiğimiz linkler

CHP’den 2019 Martı'ndaki yerel seçimler için seçim öncesi kurulan Millet İttifakı ile yola devam kararı çıktı. Olağanüstü kurultay ve parti yönetimine yönelik istifa talepleri "bireysel çıkışlar" olarak değerlendirildi. (26.06.2018)

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, yedi puan kaybeden AKP'nin seçimin tek kaybedeni olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik istifa çağrıları için "koltuk sevdası olanların partide işi yok" dedi. (26.06.2018)

Kılıçdaroğlu, "Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek; asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok" dedi. Türkiye'de 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını yapacağız. El birliğiyle, gönül gönüle Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Muharrem İnce bizim değerimizdir"

Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini "Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız, ilkelerden yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber yürüyeceğiz. Adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz" şeklinde sürdürdü.

Muharrem İnce'nin 81 ili gezmek istediğine değinen Kılıçdaroğlu, "İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "koltuk sevdalısı" sözleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Salı günü yaptığı ilk açıklamada istifa çağrılarına ilişkin olarak "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayanların, koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" demişti.

Video izle 44:38
Şimdi canlı
44:38 dk

CHP'li Erdal Aksünger: Kemal Bey istifa etmez, İnce aday olacak

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

CHP'li Erdal Aksünger: Kemal Bey istifa etmez, İnce aday olacak  

Benzer içerik

Türkei - Wahlen

Türk siyasetinde 24 Haziran sonrası 25.06.2018

Erdoğan cumhurbaşkanlığını, AKP ise MHP ile birlikte meclis çoğunluğunu kazandı. Erdoğan ülkeyi istediği şekilde yönetebilecek mi, Muharrem İnce'nin CHP'deki yeni rolü ne olacak? İşte seçim değerlendirmeleri…

Türkei Ankara - Parteitag der CHP

Kılıçdaroğlu: Koltuk sevdası olanların bu partide işi yok 26.06.2018

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, yedi puan kaybeden AKP'nin seçimin tek kaybedeni olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik istifa çağrıları için "koltuk sevdası olanların partide işi yok" dedi.

CHP'li Erdal Aksünger: Kemal Bey istifa etmez, İnce aday olacak 27.06.2018

DW Türkçe yayınına katılan CHP PM Üyesi Erdal Aksünger, çevresindekilerin Kılıçdaroğlu'nu görevini sürdürmeye ikna ettiğini savundu. Aksünger'e göre Muharrem İnce, Genel Başkanlık yarışına girecek.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei EU Flüchtlingsdeal Symbolbild (Getty Images/C. McGrath)

YORUM: AB Türkiye'ye kapıyı kapatmayacak

AB uzmanı Dr. Murat Demir Seyrek'e göre, Brüksel'de seçim sonrası oluşan çoğulcu meclis ilgi görüyor. Seyrek seçim sürecinin Türkiye'nin "umutsuz vaka" olmadığını gösterdiğine dikkat çekiyor.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 