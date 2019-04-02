 Kılıçdaroğlu: YSK sandık güvenliğini bozacak sürece girmiştir | TÜRKİYE | DW | 08.04.2019

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu: YSK sandık güvenliğini bozacak sürece girmiştir

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bir gariplik olduğunu düşünüyoruz" gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz edilemeyeceğini vurgularken, İYİ Parti lideri Akşener "milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

AKP'nin İstanbul'un 39 ilçesinin 38'inde yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunmasının yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sandık güvenliğini bozan bir sürecin içine girdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki seçim sonucuyla ilgili olarak, "Bizler siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız" dedi. (08.04.2019)

İstanbul’da geçersiz oyların sayımı sürerken, AKP seçimlerde "organize usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle 38 ilçede oyların yeniden sayılması için YSK'ya iletilmek üzere İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi sundu. (08.04.2019)

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın, AKP hükümetine yaptığı demokratik ilkeleri izleme çağrısına Ankara’dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamayı “talihsiz bir gaf” olarak nitelendirdi. (07.04.2019)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, YSK'nın yasalara ve kanunlara göre karar almasını beklediklerini belirterek, "Olay artık bir demokrasi olayıdır...Ya demokrasiden yana karar verilecek ya da demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir" dedi.

Gerekçesi olmayan itirazların incelenemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Dün dediler ki 38 ilçede yeniden sayım yapacağız. Bir gariplik var diyerek oyların yeniden sayılmasını istiyor. 'Bir gariplik olduğunu düşünüyoruz' ne demek?" dedi ve ekledi "Seçimler yapıldı, itirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazımız olmadı. Hukuk içinde olursa yasalar, bu kuralı eğer hayata geçirebilirse hiçbir sorunumuz yok zaten. Bakın, yasa ne diyor 'Delil ve gerekçe göstermesi lazım. Gerekçesi ve delili olmayan itirazlar incelenemez' diyor."

Islak imzalı tutanaklarda AKP'lilerin, hakimlerin, MHP'lilerin imzası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu bu tutanaklar tutulurken neden AKP'li ve MHP'lilerin şerh düşmediğini sordu.

Kendilerine ulaşan son rakamları da açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu "En son bugün aldığımız veriler sandıkların %92.30'u sayıldı. Saat 08.54 itibarıyla 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olarak seçilmiş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'da oyların tamamının yeniden sayılması talebi ile ilgili İstanbul'daki seçimin "neredeyse bütününün usulsüz" olduğunu iddia etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Akşener: "Milllet affetmez"

Meral Akşener ise konuşmasında “muhtar olamaz” denilen Erdoğan’ın halk tarafından başbakan, cumhurbaşkanı ve devlet başkanı seçildiğini, bu sonuçların sandıktan çıktığını söyledi. Akşener “Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır, 'Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur' denilmektedir. Bugün itibarıyla sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir. Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Nasıl affetmez, sandıkta affetmez" diye konuştu.

Akşener "Bugün seçim kazanabilmek için 15 bin oyu yetersiz bulan Erdoğan, Kenan Evren’i bir fersah ileriye taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız. Buradan kendisini uyarmak isterim” dedi.

DW,BW/SSB

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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