Kılıçdaroğlu: Tıpış tıpış verecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 yayınına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin kazansa bile milletin bu ülkeyi teslim etmeyeceği yönündeki sözlerine ilişkin "Halkın iradesine herkes saygı göstermek zorundadır. Edemez, tıpış tıpış verecektir" dedi.

"Türkiye onun malı mı? Ben evinden su istemiyorum ki. Evinden tencere istemiyorum. Tencere olsa diyecek, bu tencere benimdir ve vermiyorum. Eyvallah. Türkiye senin mi ya? 85 milyonun Türkiye'si" diyen Kılıçdaroğlu "Kendisini Türkiye'nin patronu görüyor. Yok öyle bir şey. Siyasetçinin patronu halktır. Biz vatandaşın patronu değiliz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ay başında Ankara'da yaptığı bir konuşmada "Benim milletim Kandil'den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez" demişti.

"Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıktır"

Kılıçdaroğlu kamuoyunda kimi siyasetçiler için yapılan kaset iddialarına ilişkin de "Kimse montajcılara inanmasın. Tam tersine bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Montajcılar, şunlar, bunlar. Çıkarlar, iftiralar atarlar. Bir sürü şeyler söylerler. Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve çıkaracağız Türkiye'yi buradan" diye konuştu.

Sandık güvenliği

Sandık güvenliği konusundaki çalışmalarını da aktaran Kılıçdaroğlu "Bizim belki tarihimizde ilk kez, tam 1,5 yıldır seçim güvenliği için çalışıyoruz. Parti içi eğitim ve ayrıca eğitim merkezimiz var. Ayrıca orada eğitim. Kim, hangi sandıkta görevli telefonlarla bizzat sorularak, siz hangi sandıkta görevlisiniz, görevli olduğu sandığı biliyor mu, bilmiyor mu? Bütün bu ayrıntılar yapıldı, düşünüldü, görüşüldü, tartışıldı, eğitildi, bir daha eğitildi. Sandıklardan nasıl bilgi verilecek, hangi bilgiler verilecek, cep telefonlarında hangi programlar var, hangi programlarla bilgiler aktarılacak? Cep telefonu ile fotoğraf nasıl çekilecek ve bize nasıl gönderilecek? Bütün bunların tamamının altyapısı oluşturuldu. Denemeler yapıldı" dedi.

Vatandaşa da sandıklar açıldığı zaman oy sayımına tanıklık etme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu "Orada sandık görevlileri var. Bizim de görevlilerimiz var, diğer partilerin de görevlileri var. Tanıklık edin ve toplamalara bakın. Doğru yapıldı mı, yapılmadı mı? İmzalar. Bizim sandık görevlimiz hemen cep telefonu ile fotoğrafını çekip, bize gönderecek. Biz bunların hepsinin altyapılarını oluşturduk" dedi.

"Altyapı güvenliğini yüzde 99 aldık"

Kılıçdaroğlu "Dijital altyapının güvenliğini de yüzde 99,99 aldık. Çünkü yüzde 100 diyemiyoruz, her an her şey değişebilir. Yüzde 100'e yakın yüzde 99,99 her türlü güvenliğini de almış bulunuyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı yayınlamayabilir. Seçim sonuçlarını durdurabilirler. Biz her birisini tek tek yayınlayacağız. Hem de tutanak örneğini göstererek" diye konuştu.

"Bazı unsurlar taşkınlık yapabilir"

Seçim günü yaşanabilecek gerginliklere ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu "Bazı unsurlar, AK Partili bazı unsurlar. AK Parti'nin tahrik ettiği bazı unsurlar. Sokaklara çıkıp ateş ederler. Kaybettiklerini görünce taşkınlık yapabilirler. O konuda bütün vatandaşlarımın dikkatli olmasını istedim" dedi.

"Halkı darbeci yaptılar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs ile ilgili siyasi darbe açıklamasına ilişkin de "En sonunda bunlar halkı darbeci yaptılar. Soğan üreticisini, emekliyi, neredeyse 85 milyonu terörist yaptılar. Şimdi de kalktı vatandaşları darbeci yapıyorlar. Seçim tarihini belirleyen bunlar. Yüksek Seçim Kurulu'nu belirleyenler bunlar. Oy pusulalarını belirleyenler bunlar, kuraları çektirenler bunlar. Vatandaşa diyorlar ki, demokratik şekilde oyunu kullan. Vatandaş gelip, oyunu kullanacak, beğenmedikleri zaman vatandaş darbe yapmış olacak. Allah akıl ve fikir versin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini ifade eden Kılıçdaroğlu "Toplumun her kesimi baharı hissedecek" dedi.

